Age of Empires II Definitive Edition (PC) im Test

Sofort machte sich beim Anspielen wohliger Wuselspaß breit. Und auch wenn ich mir als Hobbystratege selbst an einfachen Tutorial-Herausforderungen die Zähne ausbeiße, machen Matches gegen eine völlig devote KI immer noch wahnsinnig viel Spaß. Age of Empires schafft es sich irgendwo zwischen der gediegenen Aufbausimulation eines Anno 1602 und dem hektischen Treiben eines WarCraft II zu positionieren. Erstmal gemütlich eine anständige Zivilisation in die Imperialzeit siedeln, alles mit Burgmauern umzäunen und in Ruhe zu Ende forschen, um dann mit geballter militärischer Macht gegen eine hoffnungslos untergebene KI-GegnerIn loszuziehen, ist Echtzeitstrategie, wie ich sie liebe! Klar bin ich damit in Multiplayer-Partien schief gewickelt, aber darum geht es mir bei so einem Remake ja gar nicht.

Die wenigsten Kids in meinem Alter verfügten damals bereits über eine passable, geschweige denn erschwingliche Internetleitung, oder besaßen die Muße samt Rechner, Monitor und Co. Auf LAN-Parties zu tingeln. Für mich waren Computerspiele in den 90ern Single-Player Spiele! Und dass ich das noch einmal durchleben kann, mit historischen Kampagnen und Völkern, mit 2D-Grafik und viel altem Charme, dafür kann man Microsoft eigentlich nur ein fettes Lob aussprechen. Ich hoffe, dass Age of Empires 4 ein ähnliches Erlebnis wird!