Naturhotel Forsthofgut: Zwischen Firnschnee und Frühlingsblüten

Wenn die Sonne in den Leoganger Steinbergen auf verschneite Gipfel trifft, während im Tal die Natur erwacht, beginnt eine besondere Zeit der Kontraste. Ihr könnt in diesen Wochen das Beste aus zwei Welten erleben: Während auf den Pisten des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn noch optimale Bedingungen herrschen, laden im Tal erste warme Sonnenstrahlen zur bewussten Regeneration ein.

Sportliche Dynamik und alpiner Lifestyle

Auf den Bergen dürft ihr euch auf griffige Pisten und Firnschnee freuen. Ein besonderes Erlebnis bieten die White Pearl Mountain Days vom 20. bis 29. März. Hier verschmelzen internationaler Sound, Kulinarik und Wintersport zu einem einzigartigen Lifestyle-Event auf den Hütten der Region. Wer die Ski lieber gegen das Rad oder Wanderschuhe tauscht, profitiert bereits von den ersten geführten Touren und dem hochwertigen Mountainbikeverleih des Hauses.

Gezielte Regeneration im waldSPA

Nach den Aktivitäten am Berg steht das Loslassen im Fokus. Im 5.700 Quadratmeter großen waldSPA findet ihr Raum für Erholung. Neben klassischen Aufgüssen bietet das waldSPA Health medizinisch fundierte Anwendungen wie Kryotherapie oder Hypoxie-Training an. Neu im Programm ist der Reformer-Pilates-Raum, in dem ihr eure Tiefenmuskulatur präzise stärken könnt. Für eine noch intensivere Erfahrung dürft ihr euch vom 19. bis 22. April 2026 dem „re:flow Reformer Pilates Retreat“ anschließen, das in Kooperation mit dem Wiener Studio re:flow stattfindet.

Kulinarik und Osterfest

Auch der Genuss kommt nicht zu kurz. Am 5. April lädt das Team zum festlichen Osterbrunch ein. Von 07:00 bis 12:00 Uhr könnt ihr gemeinsam mit euren Liebsten regionale Spezialitäten in gemütlicher Atmosphäre genießen. Das Angebot richtet sich an alle Genießer:innen, die den Feiertag mit einem ausgiebigen Frühstück beginnen möchten.

Ob beim Sport auf der Piste oder bei der Entspannung im Wald – nutzt die kommenden Wochen für eure persönliche Balance zwischen Aktivität und Ruhe.