Naturerlebnis und Tradition in Krimml: Euer Sommer im Nationalpark Hohe Tauern

Im Schatten der mächtigen Dreitausender erwartet euch in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern eine Landschaft, die durch die Kraft der Elemente geformt wurde. Das Herzstück bilden die Krimmler Wasserfälle, die mit einer Fallhöhe von 380 Metern zu den größten Europas zählen. Hier könnt ihr nicht nur das Naturschauspiel bewundern, sondern die Gischt auch für eure Gesundheit nutzen. Die zertifizierte Wasserfall-Therapie bietet insbesondere für Allergiker:innen und Asthmatiker:innen eine natürliche Möglichkeit, tief durchzuatmen.

Der Sommer 2026 startet spektakulär: Am 20. Juni könnt ihr beim Fest zur Sommer-Sonnenwende über 200 Höhenfeuer auf den umliegenden Gipfeln bestaunen, während die Anton Wallner-Musikkapelle den Abend begleitet. Für Sportbegeisterte bietet die Region schier endlose Wege. Ihr dürft euch auf dem Tauernradweg auspowern, die unberührte Wildnis mit Nationalpark-Ranger:innen erkunden oder auf dem vier Kilometer langen Wasserfallweg die Aussichtskanzeln erklimmen. Wer die Herausforderung sucht, kann sich für den Salzach Ultra Run im Juli oder den traditionellen Wasserfall-Lauf im Oktober anmelden.

Neben dem Aktivprogramm laden kulturelle Fixpunkte zum Verweilen ein. Der wöchentliche Dorfmarkt, die Sommerkonzerte und das FallKinoKrimml prägen die warme Jahreszeit. Geschichtlich Interessierte können am 4. und 5. Juli an der Gedenkveranstaltung „Alpine Peace Crossing“ teilnehmen. Zum 20. Jubiläum widmet sich das Dialogforum dem Thema „Sport als Spielfeld der NS-Diktatur“ und erinnert mit einer gemeinsamen Wanderung an die Flucht jüdischer Holocaust-Überlebender über den Krimmler Tauern.

Eure Termine für den Sommer 2026 im Überblick:

  • 20.06.26: Fest zur Sommersonnenwende
  • 04.–05.07.26: Alpine Peace Crossing (Dialogforum & Gedenkwanderung)
  • 01.07.–02.09.26: Wöchentlicher Dorfmarkt Krimml
  • 07.07.–01.09.26: FallKinoKrimml
  • 25.07.26: Start des Salzach Ultra Run
  • 04.10.26: Krimmler Wasserfall-Lauf
  • Mai bis Oktober: Täglich WasserFestSpiele mit Wasserorgel

Ob als Bergsteiger:innen, Erholungssuchende oder Geschichtsinteressierte – in Krimml könnt ihr die ursprüngliche Verbindung zur Natur auf 1.000 bis 3.000 Metern Seehöhe hautnah erleben.

