Naturerlebnis und Tradition in Krimml: Euer Sommer im Nationalpark Hohe Tauern

Der Sommer 2026 startet spektakulär: Am 20. Juni könnt ihr beim Fest zur Sommer-Sonnenwende über 200 Höhenfeuer auf den umliegenden Gipfeln bestaunen, während die Anton Wallner-Musikkapelle den Abend begleitet. Für Sportbegeisterte bietet die Region schier endlose Wege. Ihr dürft euch auf dem Tauernradweg auspowern, die unberührte Wildnis mit Nationalpark-Ranger:innen erkunden oder auf dem vier Kilometer langen Wasserfallweg die Aussichtskanzeln erklimmen. Wer die Herausforderung sucht, kann sich für den Salzach Ultra Run im Juli oder den traditionellen Wasserfall-Lauf im Oktober anmelden.

Neben dem Aktivprogramm laden kulturelle Fixpunkte zum Verweilen ein. Der wöchentliche Dorfmarkt, die Sommerkonzerte und das FallKinoKrimml prägen die warme Jahreszeit. Geschichtlich Interessierte können am 4. und 5. Juli an der Gedenkveranstaltung „Alpine Peace Crossing“ teilnehmen. Zum 20. Jubiläum widmet sich das Dialogforum dem Thema „Sport als Spielfeld der NS-Diktatur“ und erinnert mit einer gemeinsamen Wanderung an die Flucht jüdischer Holocaust-Überlebender über den Krimmler Tauern.

Eure Termine für den Sommer 2026 im Überblick:

20.06.26: Fest zur Sommersonnenwende

Fest zur Sommersonnenwende 04.–05.07.26: Alpine Peace Crossing (Dialogforum & Gedenkwanderung)

Alpine Peace Crossing (Dialogforum & Gedenkwanderung) 01.07.–02.09.26: Wöchentlicher Dorfmarkt Krimml

Wöchentlicher Dorfmarkt Krimml 07.07.–01.09.26: FallKinoKrimml

FallKinoKrimml 25.07.26: Start des Salzach Ultra Run

Start des Salzach Ultra Run 04.10.26: Krimmler Wasserfall-Lauf

Krimmler Wasserfall-Lauf Mai bis Oktober: Täglich WasserFestSpiele mit Wasserorgel

Ob als Bergsteiger:innen, Erholungssuchende oder Geschichtsinteressierte – in Krimml könnt ihr die ursprüngliche Verbindung zur Natur auf 1.000 bis 3.000 Metern Seehöhe hautnah erleben.