Naturdorf Oberkühnreit: Perfekter Ausgangspunkt für E- und Mountainbike-Touren

Die Tauern Bike-Region um den Wildkogel steht für traumhafte Naturerlebnisse im Sattel. Seine Transalp-Routen fordern auch die härtesten Mountainbiker heraus. Ob gemütlich oder extrem: Das Naturdorf Oberkühnreit ist der ideale Startpunkt für traumhafte E- oder Mountainbike-Touren.

Was ihr über das Naturdorf Oberkühnreit wissen müsst?

Ein Schritt vor die Haustüre und rauf aufs Mountain- oder E-Bike. Im Naturdorf Oberkühnreit ist von sanft ansteigenden Panoramarunden bis zu atemberaubenden Singletrails mit griffigen Schotterkurven alles zu haben. Die Hohen Tauern und die Kitzbüheler Alpen bilden die herrliche Naturkulisse für den familiengängigen Tauernradweg im Tal aber auch für das 800 Kilometer lange Mountainbike-Wegenetz in den Nationalparktälern und den drei Sonnseiten-Tälern an den Flanken des Wildkogel. Roßberg, Dürnbach-, Trattenbach- und Mühlbachtal sind vom Naturdorf Oberkühnreit aus leicht erreichbar. Beliebt ist der Bike-Trail Wildkogel von Neukirchen über die Talstation Gensbichl bis zur Bergstation der Wildkogelbahn. Mit der inkludierten Nationalpark Sommercard kann man sogar kostenlos ins Tal zurückgondeln.

Alles für den Bike-Urlaub im besten Hüttendorf

Das Naturdorf Oberkühnreit mit seinen acht Holz-Chalets liegt ein kleines Stück über Neukirchen am Großvenediger, abseits vom Verkehr. Die 55 bis 120 m2 großen Chalets sind komplett aus Holz, innen wie außen. Sie scharen sich um Anikas Naturdorf-Laden mit der angeschlossenen Brennerei, Vinothek und Naturdorf-Backstube, in der es immer nach frischem Gebäck und Pizza duftet. Am Rande des Naturdorfes liegt die Zirbensauna-Hütte mit Ruhelandschaft und Yogaplätzen. Gut gegen Verspannungen und Muskelkater ist auch eine Massage im eigenen Chalet, die Gastgeberin Anika gerne organisiert. Die Küche im Naturdorf-Chalet ist perfekt für Selbstversorger ausgestattet. Frisch zubereitete Köstlichkeiten liefert außerdem Anikas Naturdorf-Küche, von Kaiserschmarrn über Kasnocken in der Pfanne bis zum Bauernbratl. Zwischendurch darfs auch einmal eine Naturdorfjause mit Schnapserl sein. Nach einer Nacht unter tausenden Sternen werden die Radurlauber von einem duftenden Frühstückskorb geweckt, mit frischem Brot und Gebäck, Eiern vom Nest sowie köstlichen Marmeladen und Honig aus dem Naturdorf-Laden. Auf booking.com erzielt das stimmige Angebot von Gastgeberin Anika „hervorragende” 9,2 Punkte. Bereits vier Mal gab es den Top-Of-The-Mountains-Award für das beste Hüttendorf.