Natur- und Wellnesshotel Höflehner: Warum ihr diesen Winter Kälte und Yoga kombinieren solltet

Wenn die kalte Jahreszeit die Steiermark in eine stille Schneelandschaft verwandelt, beginnt im Natur- und Wellnesshotel Höflehner eine besondere Phase der Regeneration. Dass dieses Konzept zukunftsweisend ist, bestätigt nun auch die offizielle Seite: Gault&Millau hat das Haus zum „Longevity- und Wellnesshotel des Jahres 2026“ gekürt. Für euch bedeutet das, dass ihr hier weit mehr als nur klassischen Skiurlaub findet – ihr könnt eure biologische Uhr durch die gezielte Kombination aus alpiner Natur und moderner Gesundheitswissenschaft aktiv beeinflussen.

Zwischen Zirbenholz-Idylle und Eisbecken

Ein zentraler Ankerpunkt für eure Auszeit ist das 300 m² große, nachhaltig errichtete Yogahaus. Hoch über dem Hotel gelegen, dürft ihr hier bei einem freien Blick auf den Dachstein tief durchatmen. Die Einheiten gehen weit über Standardübungen hinaus: Ihr könnt bei Yin- und Detox-Yoga-Sessions Verspannungen lösen oder bei meditativen Einheiten im Kerzenschein eure mentale Klarheit stärken.

Wer einen intensiveren Impuls sucht, findet diesen im 1.117 Meter hoch gelegenen Kaltwasserbecken. Das Eisbaden ist ein integraler Bestandteil des hiesigen Biohacking-Ansatzes. Ihr dürft euch auf einen massiven Ausstoß von Glückshormonen und eine spürbare Stärkung des Immunsystems freuen. Dieser Wechsel aus sanfter Mobilisation und dem extremen Kältereiz schafft eine Balance, die euren Stoffwechsel nachhaltig ankurbelt.

Gebündeltes Expertenwissen für euren Alltag

Damit die Erholung nicht an der Hoteltür endet, bietet das Haus im Frühjahr 2026 spezielle Health-Care-Retreats an, in denen ihr wertvolles Wissen für ein gesundes Altern sammeln könnt:

Protein Powertage (22.03.–26.03.2026): Gemeinsam mit Ernährungswissenschaftler:innen lernt ihr, wie ihr euren Muskelaufbau und eure Zellgesundheit durch die richtige Nährstoffversorgung optimiert. Mehr dazu hier.

Balance & Energie Retreat (27.03.–29.03.2026): Unter der Leitung von DDr. Dietmar Rösler erfahrt ihr die „10 Gebote der Langlebigkeit". Hier könnt ihr Techniken zur Stressregulation und Atemmethoden direkt in der Praxis testen. Mehr dazu hier.

Regeneration auf 5.000 Quadratmetern

Abgerundet wird euer Aufenthalt im weitläufigen Premium Alpin SPA. Neben einem Luxury Infinity Pool und zwölf Saunen steht euch moderne Rotlichttherapie zur Verfügung, um die Zellregeneration nach den Aktivitäten an der frischen Bergluft zu fördern. Mit bis zu zwölf inkludierten Aktiv-Einheiten pro Tag dürft ihr euer Programm völlig individuell nach eurem aktuellen Energielevel gestalten.