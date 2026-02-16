Natürliche Heilkraft für eure Atemwege: Hohe Tauern Health erweitert Angebot

Atemwegserkrankungen wie allergisches Asthma oder COPD schränken den Alltag oft massiv ein. Wenn ihr nach einer wissenschaftlich fundierten und naturnahen Therapie sucht, bietet euch Hohe Tauern Health in Krimml ein europaweit einzigartiges Konzept. Direkt an den Krimmler Wasserfällen könnt ihr die reinigende Kraft fein zerstäubter Wasserfall-Aerosole nutzen, um eure Lungenfunktion nachhaltig zu verbessern.

Wissenschaftlich belegte Linderung durch Sprühnebel

Das Geheimnis liegt im feinen Sprühnebel der größten Wasserfälle Europas. Die dort entstehenden negativ geladenen Partikel gelangen tief in eure Atemwege und wirken dort entzündungshemmend und immunmodulierend. Während die Erfolge bei allergischem Asthma bereits seit Jahren durch die Paracelsus Medizinische Universität Salzburg belegt sind, gibt es nun gute Nachrichten für Patient:innen mit COPD: Aktuelle Studien zeigen signifikante Verbesserungen der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit bei den Stadien GOLD I bis III.

Neue Therapieangebote ab Sommer 2026

Auf Basis dieser Forschungsergebnisse könnt ihr ab Sommer 2026 von maßgeschneiderten Programmen profitieren, die speziell auf COPD-Betroffene zugeschnitten sind. Ihr dürft euch auf eine ganzheitliche Betreuung freuen, die weit über den Aufenthalt am Wasserfall hinausgeht:

Strukturierte Atemtherapie: Gezielte Übungen zur Stärkung eurer Atemmuskulatur.

Interdisziplinäre Begleitung: Ärzt:innen, Therapeut:innen und Wissenschaftler:innen unterstützen euch persönlich.

Gesundes Wohnen: Ihr übernachtet in zertifizierten, allergikerfreundlichen Unterkünften mit streng kontrollierter Innenraumluft.

Mentale Regeneration: Durch Workshops, Yoga am Wasserfall oder Waldbaden mit Trainer:innen findet ihr zurück zu innerer Ruhe.

Euer Weg zur Kur in den Hohen Tauern

Die Krimmler Wasserfälle sind als natürliches Heilvorkommen offiziell anerkannt. Das bedeutet für euch: Bei entsprechender medizinischer Indikation könnt ihr Förderungen durch die Krankenkassen in Anspruch nehmen. Dank der europäischen Patientenmobilität dürft ihr euch auch als Bürger:innen anderer EU-Länder in Krimml behandeln lassen und die Kosten im Nachgang zur Erstattung einreichen.

Die ideale Zeit für eure Therapie liegt zwischen Mitte Mai und Ende September, da die Konzentration der heilsamen Aerosole in diesen Monaten am höchsten ist. Für einen nachhaltigen Effekt solltet ihr einen Aufenthalt von 14 bis 21 Tagen einplanen.

Alles Wichtige auf einen Blick

Indikationen: Allergisches Asthma, COPD (GOLD I bis III) Zeitraum: Mitte Mai bis Ende September Dauer: Empfohlen werden 14 bis 21 Tage Ort: Krimml, Nationalpark Hohe Tauern (Österreich)

Weitere Informationen und Details zur Anmeldung findet ihr unter www.hohe-tauern-health.at.