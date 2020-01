Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu: Erster Trailer zum neuen Studio-Colorido-Anime

Anime-Fans aufgepasst – nach den kürzlichen Erfolgen von Penguin Highway und Weathering with you scharrt mit Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu (Nakineko Movie) bereits der nächste potenzielle Hit in den Startlöchern. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Toho Animation veröffentlichte vor wenigen Stunden den Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu Announcement-Trailer, der erste Einblicke in Studio Coloridos (u.a. bekannt für Penguin Highway) gewährt. Offenbar erwartet uns eine herzerwärmende Geschichte