Nacon Revolution X Pro Controller (PC, Xbox) Test: Qualitativ hochwertig

Der Nacon Revolution X Pro Controller will euer Spiel am PC und der Xbox-Konsole revolutionieren. Ob das auch gelingt, lest ihr hier im Test!

Über den Nacon Revolution X Pro Controller

Der erste Eindruck der Hardware ist sehr gut, denn schon beim Auspacken zeigt sich, wie sehr Nacon Wert auf die Verarbeitung legt. So befindet sich der kabelgebundene Nacon Revolution X Pro Controller in einer Reisetasche, die ihn hervorragend schützt. Zudem ist auch noch ein drei Meter langes USB-Verbindungskabel beigelegt, ohne das könnt ihr schließlich nicht spielen. Darüber hinaus findet ihr in der Tasche auch noch ein glattes Putztuch, das zur Reinigung des Geräts gedacht ist. In einer Extra-Plastikdose befinden sich dann auch noch einzelne Gewichte und Schäfte, die ihr in den Controller einbauen könnt! So dürft ihr euren Nacon Revolution X Pro Controller ganz individuell an euch anpassen, und das endet nicht bei den Gewichten zwischen 10 und 16 Gramm pro Stück.

Die „Installation“ des Controllers erfolgt via Plug’n’Play per USB-Stecker. Allerdings solltet ihr dranbleiben, denn so wie bei einem anderen Gerät von Nacon (hey, Pro Compact Controller) gibt es auch beim aktuellsten Gerät eine App. Sie nennt sich ganz einfach Revolution X und ist sowohl im Windows Store für PC wie auch Xbox-Konsolen kostenfrei erhältlich. Einen kleinen Download später habt ihr die App installiert, und ihr könnt euch dank dem Schalter „Advanced“ auf der Rückseite des Geräts bis zu vier Profile installieren. Schnell ist dann zwischen einem Rennmodus, einem Stealth-Profil und einer Shooter-Einstellung gewechselt, nur so als Beispiel.

Das erste Anfühlen

Wer den originalen Xbox-Controller heiß und innig liebt, wird davon wohl nicht abweichen. Doch der Nacon Revolution X Pro Controller schlägt eine gute Brücke zwischen der Form des Xbox-Geräts und einem Konkurrenzprodukt wie etwa dem Switch Pro-Controller oder einem PS5-Steuergerät. Die Textur des revolutionären Nacon-Produkts ist stark geriffelt, und das führt naturgemäß dazu, dass das Eingabegerät sehr gut in eurer Hand liegt. Egal, wie sehr ihr schwitzt oder welchen Griff ihr auch anwendet, rutschig ist die Peripherie auf gar keinen Fall. Wer gut aufgepasst hat, weiß bereits, dass der Controller kabelgebunden verwendet werden muss – kein Laden erforderlich, keine Latenz zu berücksichtigen.

Das Kabel dafür zeigt geradewegs von euch weg, das stört also nicht. Sehr spannend ist allerdings die Ergänzung weiterer vier Buttons, die der Nacon Revolution X Pro Controller für euch parat hält. Unter den Namen S1 bis S4, die sich jeweils an den Griffen des Geräts befinden, habt ihr eine Möglichkeit, die Belegung am Controller zu verändern. Dies könnt ihr dank der kostenlosen gleichnamigen Nacon-App für PC und Xbox-Konsolen bewerkstelligen – für Rennspiele etwa könnt ihr die RT- und LT-Belegung nach unten legen, damit ihr eure Zeigefinger nicht immer an den Triggern haben müsst. Falls euch das zusagt, könnt ihr euch hier richtig austoben – vier völlig frei belegbare Buttons gibt es!

Die App für PC und Xbox-Konsole

Wie bereits angesprochen: Dank der kostenlosen App dürft ihr bis zu vier benutzerdefiniertes Profile auf eurem Controller speichern. Habt ihr die Software installiert, dürft ihr so manches mit eurem Nacon Revolution X Pro Controller anstellen. Beispielsweise könnt ihr die Ansprechkurven des rechten und linken Joysticks sowie ihre Totzonen getrennt voneinander ändern – falls ihr also in einem Game nur maximal bis zu 50 % Anschlag gehen wollt, ist das möglich. Sollte es also einmal zu Problemen in einem Spiel kommen, weil ihr die Trigger zu fest drückt, könnt ihr das jederzeit mit dem erweiterten Modus des Geräts ausgleichen!

Apropos Totzonen, diese lassen sich auch für die hinteren Trigger (rechts und links) verändern. Weiters könnt ihr genauso die Tasten neu zuweisen, allerdings mit Ausnahme der Schaltflächen View, Menü, Xbox und Share. Die eingebaute LED beim rechten Stick lässt sich ebenso individualisieren, hier lässt allerdings die Farbauswahl zu wünschen übrig. Natürlich lässt sich auch der eingebaute Vibrationsmotor konfigurieren, und ihr dürft von einem 8-Richtungs-Steuerkreuz zu einem 4-Richtungs-Steuerkreuz und umgekehrt wechseln. Zu guter Letzt lässt sich die Firmware des Nacon Revolution X Pro Controller aktualisieren. Die App ist sehr verständlich gehalten, nur der Schriftgrad ist teils arg klein.

Der Nacon Revolution X Pro Controller in der Praxis

Natürlich kommt es auf euch und eure Bereitschaft an, wie sehr ihr den Nacon Revolution X Pro Controller auf euch einstellen wollt. Nicht alle mögen es, ein wenig Zeit mit einem Controller zu verbringen, um zu sehen, ob man nun eher konkave oder konvexe Sticks verwenden will und wie das Ansprechverhalten der Trigger eingestellt wird. Doch Nacon hat hier ein gutes System geschaffen, das es euch ermöglicht, dank vier Profilen ganz schnell auf unterschiedlichste Situationen reagieren zu können. Selbst, wenn die Zielgruppe für so etwas eher klein geraten sein möchte, es ist lobend zu erwähnen, dass dieser Controller das Ziel fast schon übererfüllt.

Denn habt ihr erst einmal die Sticks, Gewichte, RGB-Einstellungen und sonstige Optionen an eure Wünsche angepasst, so macht es richtig Freude, mit diesem Gerät zu spielen. Ich finde die Ergonomie fast noch besser als beim normalen Xbox-Controller, und die Haptik ist sehr gut gelungen. Besonders gut gefällt mir, dass das Steuerkreuz beim Nacon Revolution X Pro Controller fast flüsterleise agiert – ganz anders als beim offiziellen Microsoft-Gerät. Absolute Enthusiasten werden mit diesem Gerät überglücklich sein, während die Anschaffung dieses Controllers für Normalsterbliche wahrscheinlich Overkill ist. Die Verarbeitung des Produkts ist auf alle Fälle hochwertig!

Die Technik

Auf der offiziellen Website des Produkts gibt es nur wenige Details zu sehen. Der Controller ist kabelgebunden, die Länge des Kabels beträgt drei Meter, und das Gerät ist mit Xbox-Konsolen und PC kompatibel. Eine Nacon-App, auf die ich zuvor schon detailliert eingegangen bin, sollte unbedingt heruntergeladen und verwendet werden, und die 3,5 mm-Buchse an der Unterseite des Nacon Revolution X Pro Controller unterstützt den Dolby Atmos-Standard (eigene App zur Konfiguration vonnöten). Klingt alles super soweit, und übersichtlich dargestellt wird alles von diesem offiziellen Trailer zu den technischen Features des Controllers!