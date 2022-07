Nacon Connect 2022: Erster Herr der Ringe Gollum Gameplay Trailer veröffentlicht

Über das Spiel

Gollum ist die wohl meist verschmähte und missverstandene Kreatur in ganz Mittelerde, gestraft mit zwei gegensätzlichen Persönlichkeiten und dem konstanten Drang, seinen ‚Schaaaatz’ zu finden. Der Herr der Ringe: Gollum nimmt euch mit auf eine außergewöhnliche Reise, auf der ihr Gollums einzigartige Perspektive erleben können. Ob im hohen Gras schleichend oder durch Flüsse schwimmend, Gollum muss sich anpassen und im Schatten fortbewegen, wenn er Gegnern auf seinem Abenteuer ausweichen will. Von den Bergen Mordors über den Düsterwald bis in die Minen von Moria, entdecken Spieler:innen eine Reihe von abwechslungsreichen Umgebungen und erleben ein fesselndes Adventure mit starkem Story-Fokus.

Der Herr der Ringe: Gollum basiert auf der legendären Der Herr der Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkien und erzählt von Gollums Erlebnissen hinter den Kulissen der ersten Kapitel von Die Gefährten. Nachdem er seinen kostbaren Ring an Bilbo Beutlin verliert, entscheidet Gollum sich dazu, das Nebelgebirge zu verlassen und begibt sich auf ein gefährliches Abenteuer durch Mittelerde, auf dem er wohlbekannte Charaktere aus den Büchern sowie neue potenzielle Verbündete und Feinde trifft. Es wird euch überlassen, ob Gollum bei wichtigen Entscheidungen die Oberhand behält, oder ob ihr seinem Hobbit-Ich Sméagol den Vorzug lassen. Um die Gefahren zu überstehen, denen er auf seinen Abenteuern begegnet, muss Gollum seine ganze Gerissenheit nutzen, von sich ablenken und an seinen Feinden vorbeischleichen, während er die vertikal angelegten Umgebungen erklimmt.

Daedalics Darstellung einer der ikonischsten Charaktere in der Geschichte des Fantasy-Genres erscheint am 1. September für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Die Version für Nintendo Switch erscheint später im Jahr.