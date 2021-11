Nachladen und Feuer – Call of Duty Vanguard ab sofort erhältlich

Ab sofort ist Call of Duty: Vanguard weltweit erhältlich – mit dabei eine packende Einzelspieler-Kampagne, 20 Multiplayer-Maps ab Tag 1 und einem neuen Zombies-Spielerlebnis, das die bestehende Geschichte noch weiter ergründet sowie die vollständigste Integration mit der neuen Warzone Pazifik-Map „Caldera“, die am 2. Dezember erscheint.

Was erwartet euch?

In Vanguard erlebt ihr die Geburtsstunde einer Spezialeinheit, die an vier wichtigen Kriegsschauplätzen des zweiten Weltkrieges kämpft, wie wir es noch nie gesehen haben. Das Spiel versetzt euch als gewöhnliche Soldat*innen in eine packende Blockbuster-Kampagne, in der sie sich an allen Fronten den Wogen des Kriegs entgegenstellen müsst. Der Mehrspieler-Modus bietet 20 Maps, 12 Operator und über drei Dutzend Waffen beim überarbeiteten Waffenschmied direkt an Tag 1. Der Mehrspieler-Modus von Vanguard schafft mit dem Kampftempo-System und dem schnellen und wilden Überlebenskampf des Champion Hill-Modus über mehrere Arenen neue Arten zu spielen. Ein weiteres Novum in Vanguard ist das das erste Crossover in der Geschichte der Reihe mit dem Zombies-Modus, der von Treyarch entwickelt wurde und die Dunkeläther-Geschichte aus Call of Duty: Black Ops Cold War weiterführt.