Nach wie vor: Starfield kommt 2026 auf PS5 und Switch 2

Nach einem Gerücht schon im August über Bethesdas Starfield auf der Switch 2 im Jahr 2026 wird nun erneut davon gesprochen.

Mehr zu Starfield

Diese Informationen kommen von Windows Central Executive Editor Jez Corden, der sagt, dass das Action-Rollenspiel im Weltraum nicht nur 2026 auf die PlayStation 5 kommen wird, sondern auch Nintendos neues Hybridsystem. „Starfield wird nicht nur seine PlayStation 5-Version im Jahr 2026 bekommen, sondern darüber hinaus auch eine Nintendo Switch 2-Version.“ Er fügt hinzu und erwähnt, dass es „hoffentlich“ eine gute Erfahrung auf diesem speziellen tragbaren Gerät sein wird, da der Titel jetzt für „Low-Power“-Geräte wie Handhelds optimiert wurde.

Seitdem hat Bethesda enthüllt, dass Fallout 4: Anniversary Edition irgendwann im Jahr 2026 seinen Weg auf die Nintendo Switch 2 findet. Anfang dieses Monats bekam The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition auch eine Überraschungsveröffentlichung auf dem neuen Gerät. Es hat jedoch keinen guten Start hingelegt. Abgesehen von dem Gerücht, dass Starfield auf mehr Plattformen veröffentlicht wird, erwähnt derselbe Bericht, dass das Weltraum-Epos anscheinend „große Upgrades für die Raumfahrt“ (und mehr) neben neuen DLCs im Jahr 2026 erhalten wird.