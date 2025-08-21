Starfield im Gespräch für die Nintendo Switch 2

Es gibt seit einiger Zeit Gerüchte über Bethesdas Starfield, dass es auf die PlayStation kommt, und auch auf die Switch 2!

Über Starfield auf Switch 2

Laut YouTube und Podcaster ‚Nate the Hate‘ ist „Starfield für die Veröffentlichung auf dem Nintendo Switch 2 im Jahr 2026 geplant“. Dies folgt auf die Ankündigung von Indiana Jones und der Große Kreis für die Switch 2 während der gamescom 2025 Opening Night Live. Über soziale Medien wurde verlautbart: Indiana Jones und der Große Kreis wird nicht das einzige Bethesda-Spiel sein, das 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint.

Obwohl Bethesda und seine Entwickler jetzt unter der Kontrolle von Microsoft und Xbox stehen, wird immer noch erwartet, dass Spiele von ihren Teams auf anderen Plattformen auftauchen. Die Führung von Microsoft und Xbox hat auch mehrfach wiederholt, dass sie beabsichtigen, in Zukunft mehr Spiele auf mehr Plattformen zu bringen. Dazu gehören Serien wie Call of Duty, die offenbar in Zukunft zu Nintendos Geräten zurückkehren.