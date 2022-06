My Hero Academia – Movie 3: World Heroes Mission am 28.6.2022 im Kino

Nach dem großartigen Erfolg von Detektiv Conan – The Movie (25): Die Halloween-Braut und Jujutsu Kaisen 0, kommt am 28. Juni kommt mit My Hero Academia – Movie 3: World Heroes Mission der nächste Anime-Blockbuster in die Kinos!

Kassenschlager in Japan

My Hero Academia – Movie 3: World Heroes Mission basiert auf dem gleichnamigen Erfolgsmanga von Kohei Horikoshi (weltweit mehr als 50 Mio. verkaufte Bände, in Deutschland bei Carlsen – mehr als 800.000 verkaufte Exemplare). In Japan ist der Blockbuster sogar noch erfolgreicher als sein Vorgänger My Hero Academia – The Movie 2: Heroes Rising gestartet.

Worum geht’s?

Im dritten Kinofilm zur erfolgreichsten Anime-Helden-Schule machen sich Japans stärkste Helden auf den Weg in die ganze Welt, um den Drahtzieher eines Terroristenkults aufzuspüren und zur Rechenschaft zu ziehen.

Als durch einen Giftgasanschlag eine Stadt verwüstet wird, fühlen sich unsere ausgebildeten Helden berufen, das Böse zu bekämpfen. Denn ein Terroristenkult versucht mit aller Macht, die besonderen Fähigkeiten der Menschen außer Kontrolle geraten zu lassen und alle Menschen mit angeborenen Spezialtalenten (den sogenannten „Spezialitäten“) gar zu vernichten– auf der ganzen Welt! Die Helden teilen sich über den ganzen Globus auf, um den Anführer dingfest zu machen. Deku, Bakugo und Shoto gehören zum Team von Endeavor, das in die europäische Nation Otheon reist. Leider ist das Retten der Welt nicht ganz so einfach – vor allem, wenn man plötzlich vor der Polizei von Otheon flüchten muss!