Jujutsu Kaisen 0 Kinopremiere am 19.3.2022 in Berlin

Bevor der Crunchyroll Filmverleih Jujutsu Kaisen 0 im Rahmen der KAZÉ Anime Nights am 29.3.2022 überall in die Kinos bringt, feiert der Film am 19.3.2022, um 20 Uhr im Berliner CineStar CUBIX in der deutschen Synchronfassung, mit einer Spieldauer von 105 Minuten, die Premiere. Neben den Fans werden auch geladene Gäste vor Ort sein: Charlotte Uhlig, (Momo Nishimiya), Daniel Zillmann (Panda) und René Dawn-Claude (Anime Award Gewinner für Bestes Schauspiel [DE] 2022 für seine Rolle als Satoru Gojō). Zusammen mit dem Überraschungsgast, dem Synchronschauspieler der Hauptfigur Yūta Okkotsu stehen die Gäste nach der Premierenvorführung anschließend im Kinosaal für eine gemeinsames Q&A zur Verfügung stehen.

Worum geht’s?

Als Kind musste Yūta Okkotsu mit ansehen, wie seine Freundin Rika Orimoto tödlich verunglückte. Seitdem sucht sie ihn als Fluch heim. Yūta wünscht sich sogar seinen eigenen Tod, bis ihn der stärkste Jujuzist, Satoru Gojō, an der städtischen Jujutsu-Akademie Tokyo aufnimmt. Mit neuem Lebensmut und seinen Mitschülern Maki Zen’in, Toge Inumaki und Panda will Yūta den Fluch endlich brechen. Sie müssen aber auch versuchen, den üblen Fluchmagier Suguru Getō aufzuhalten, der tausend Flüche auf Shinjuku und Kyoto entfesseln will, um alle einfachen Leute auszumerzen und ein Paradies für Jujuzisten zu kreieren.