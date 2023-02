Muzen hat den perfekten musikalischen Reisebegleiter für alle Lebenslagen

Ihr seid noch auf der Suche nach einem tollen Valteninstagsgeschenk – dann haben wir einen Tipp für alle, die gerne immer und überall Musik hören. Der Bluetooth-Speaker Spezialist Muzen mit einem Auge für Esthetik hat für sämtliche Lebenslagen den passenden Speaker im Angebot. Angefangen von coolen Retro-Design-Speakern hin zum praktischen Wandertourbegleiter.

MUZEN OTR METAL mit Radio: Purer Musikgenuss in leidenschaftlichem Look

Die farbenfrohen und liebevollen Lautsprecher der Muzen OTR Metal Serie sind ein echter Hingucker und stellen mit ihrem stilvollen Retro-Look mit integriertem Radio eine Brücke zu den 60er Jahren dar. Das kultige Design schlägt sich in hochwertigen Materialien und erstklassiger Verarbeitung sowie dem ultraportablen Gehäuse nieder. Sie sind in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben erhältlich, wie zum Beispiel in leidenschaftlichem Rot.

MUZEN BUTTON: Klein aber oho!

Diese Mini-Bluetooth-Lautsprecher mit Retro-Charme sind die perfekten Begleiter für jede Reise mit ihrem ultrakompakten Design und können problemlos in einer Hand getragen und Musik abgespielt werden. Diese absoluten Eye-Catcher sind in fünf verschiedenen außergewöhnlichen Farben verfügbar, darunter verleihen die Farben RED und PINK dem diesjährigen Valentinstag einen besonderen traumhaften Touch.

MUZEN WILD MINI: Ortsunabhängige Musikabenteuer jederzeit

Wer zum Valentinstag Lust auf was Aktiveres hat, ist mit dem MUZEN Wild Mini mit integrierter Taschenlampe bestens ausgestattet. Dank des praktischen, ausziehbaren Griffs lassen sich diese Lautsprecher problemlos überallhin mitnehmen: Für ultimative Tragbarkeit können sie am Rucksack, einer Gürtelschlaufe oder sogar am Fahrradlenker mühelos befestigt werden.

Erhältlich in der Xingyun Boutique

All diese MUZEN Retro-Lautsprecher sind in der Xingyun Tech-Boutique im MediaMarkt Gerngross auf der Mariahilfer ab sofort erhältlich.