MOVA bringt smarte Outdoor-Lösungen auf der CES 2026

Auf der CES 2026 bringt MOVA nun weitere intelligente Technologie für Rasen-, Pool- und Fensterpflege. Lest mehr!

Mähroboter, Poolroboter und mehr

Nach dem erfolgreichen Marktstart der MOVA 600 und MOVA 1000 Mähroboter im Jahr 2025 – beide ausgestattet mit MOVAs proprietärer LiDAR-basierter Navigationstechnologie – baut MOVA seine Führungsposition im Bereich Smart Outdoors konsequent aus. Auf Basis seiner Kernkompetenzen in intelligenter Umfelderkennung und autonomem Betrieb erweitert die Marke ihr Portfolio über die Rasenpflege hinaus um Lösungen für die Pool- und Fensterreinigung und schafft damit ein vollständig integriertes Ökosystem für die Außenpflege. Diese technologiegetriebene Dynamik hat MOVA zur weltweit führenden Marke nach Absatzvolumen im Segment der LiDAR-basierten Mähroboter gemacht und unterstreicht den globalen Führungsanspruch des Unternehmens im Bereich intelligenter Outdoor-Lösungen. Ausgestattet mit dem UltraView 2.0 3D-Sensorsystem bietet die LiDAX Ultra AWD Flex Serie eine präzise Umfelderfassung und zuverlässige Navigation. Dank ihres kompakten Designs bewegt sich das Modell sicher auch durch schmale Rasenpassagen und liefert gleichmäßige, präzise Schnittergebnisse – selbst in Durchgängen mit einer Breite von nur 60 cm (23,6 Zoll).

Zur MOVA NAVAX AWD-Serie

Die MOVA NAVAX AWD Serie ist als All-Terrain-Mähroboter für den Einsatz in anspruchsvollem Gelände konzipiert. Mit NRTK, KI-gestützter Dual-Vision-Technologie und hochpräzisem LiDAR ermöglicht sie eine zentimetergenaue Positionierung. Interne Tests zeigen, dass das System Flächen von bis zu 6.000 m² innerhalb eines Tages bearbeiten kann und dabei eine hohe operative Effizienz erreicht.

Der MOVA Robotic Pool Cleaner Rover X10

MOVA stellt mit dem Rover X10 einen Poolreinigungsroboter vor, der mit intelligenter 7-in-1 OMNI Clean Technologie sämtliche Oberflächen im Pool zuverlässig reinigt. Mit einer Saugleistung von 10.000 GPH, realisiert durch Precision FloatDrive Engineering, und einer 360° AquaScan Vollbecken-Kartierung navigiert der Rover X10 auch komplexe Beckenformen präzise. Die PoolNav adaptive Intelligenz steuert die Bewegung entlang von Konturen, während EdgeDrive Bürsten Schmutz gezielt an Kanten und Ecken entfernen. Unterstützt durch AquaSonar Erkennung für eine vollständige Abdeckung ermöglicht der Rover X10 eine autonome, durchgängige Reinigung – von der Wasserlinie bis zum Beckenboden – in einem einzigen Reinigungsdurchgang.

MOVA N1 Fensterreinigungsroboter: So geht sauber

Der MOVA N1 definiert die Reinigung von Glas- und Außenflächen neu. Sein kompaktes Design erreicht auch schwer zugängliche Bereiche, während das Dual-Wing Mist-Cleaning System für streifenfreie Ergebnisse sorgt. Eine intelligente Routenplanung gewährleistet eine effiziente und reaktionsschnelle Arbeitsweise. Mit per Fingertipp auswählbaren Smart-Modi, umfassenden Sicherheitsfunktionen und vielseitiger Einsetzbarkeit auf unterschiedlichen Oberflächen vereint der N1 professionelle Fensterreinigung mit hohem Bedienkomfort und zusätzlicher Sicherheit für den Alltag.

Palette 300: Schneller Multi-Material-3D-Druck

12 Düsen für die nächste Generation kreativer Fertigung: Der Palette 300 ist ein leistungsstarker 3D-Drucker, der Desktop-Fertigung neu definiert. Mit intelligenten Düsen, fortschrittlicher Multi-Material-Fähigkeit und besonders schnellen Düsenwechseln reduziert das System Materialabfall um bis zu 90 %. Der Drucker kombiniert bis zu 36 Farben und 12 Materialien in einem Druckvorgang bei einer Präzision von ±0,02 mm. Dank des OmniElement Automatic Nozzle Swapping Systems und der ReadyPrint Technologie erreicht der Palette 300 industrielle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 800 mm/s und eine Beschleunigung von 25.000 mm/s² – in einem für den Endanwender konzipierten System. Mehr als 50 intelligente Sensoren und vier KI-Kameras ermöglichen Echtzeitüberwachung und automatische Kalibrierung. Mit einem Betriebsgeräusch von ≤ 48 dB und integrierter Luftreinigung eignet sich das System ideal für Heimstudios, Bildungseinrichtungen und Büros. Die nahtlose Integration von bis zu sechs RFD-6 Filamentboxen (insgesamt 36 Spulen) mit unabhängiger Trocknung schafft ein umfassendes Ökosystem für Maker, Designer, Ingenieure und Lehrende – für professionelle Multi-Material-Drucke ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Detailgenauigkeit.