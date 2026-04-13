MOUSE: P.I. for Hire: Neuer Trailer mit Sprachbesetzung

PlaySide Publishing und Entwickler Fumi Games haben einen neuen Trailer für den von Noir-Cartoon inspirierten First-Person-Shooter MOUSE: P.I. for Hire veröffentlicht.

Zu MOUSE: P.I. for Hire

Dieses Video stellt die Sprachbesetzung des Spiels vor. Troy Baker führt die Anklage als der besonders scharfe Hauptprotagonist Jack Pepper an, ein ehemaliger Kriegsheld, der zum Detektiv wurde, der den maximal dümmsten Fall in Angriff nimmt, um seine Schulden zu begleichen. Wanda Fuller, gespielt von Florian Clare, ist Mouseburgs ansässige Journalistin, die immer auf der Suche nach einer Geschichte ist und sich darauf vorbereitet, die Korruption aufzudecken, die in der Stadt um sich greift. Die intelligente und einfallsreiche Tammy Tumbler spielt Camryn Grimes, die als Jacks rechte Hand dient, indem sie an Erfindungen bastelt und dabei hilft, seine Waffen zu verbessern.

Fred Tatasciore spielt John Brown, lokaler Besitzer des Little & Big Pub im Herzen von Mouseburg und ein Gesamttitan der harten Arbeit. Frank Todaro als Cornelius Stilton, eine berechnende Maus, die als Politiker ihr natürliches Zuhause gefunden hat und seine Verbindungen nutzt, um Jack während der gesamten Geschichte wichtige Informationen zu liefern. MOUSE: P.I. for Hire erscheint am 16. April für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC über Steam, Microsoft Store, gefolgt von PlayStation 4, Xbox One und Switch zu einem späteren Zeitpunkt. Interesse bekommen? Wir berichteten bereits über das Game, und dann seht euch doch gleich den Trailer zu MOUSE: P.I. for Hire hier bei uns an!