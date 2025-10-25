Cartoon-Shooter Mouse: P.I. For Hire erscheint am 19. März 2026

Fumi Games und Playside Studios haben offiziell das Erscheinungsdatum für Mouse: P.I. For Hire bekannt gegeben. Wir berichteten bereits darüber!

Über Mouse: P.I. For Hire

Der Ego-Shooter punktet mit einem altmodischen Animationsstil, der an die ersten Disney-Cartoons erinnert. Sein Kunststil ähnelt jenem von Cuphead, einem der auffälligsten und besseren Indie-Spiele, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden. Der Protagonist des Spiels, Jack Pepper, wird von keinem Geringeren als Troy Baker (The Last of Us, Indiana Jones und der Große Kreis) gesprochen. Die Geschichte des Spiels versetzt euch in eine Welt, in der selbst im kleinsten Mausloch Gefahr lauert. Die düstere Unterwelt von Mouseburg wimmelt von schmutzigen Banden und korrupten Polizisten, und als Jack Pepper muss man ein komplexes Netz von Intrigen entwirren, mit Korruption, Entführung und Mord auf dem Programm. Irgendetwas stinkt in Mouseburg, und es ist nicht nur der überreife Brie.“ Direkt aus der Pressemitteilung sind hier die wichtigsten Funktionen für diesen skurrilen animierten Ego-Shooter:

Schwarz-Weiß-, handgezeichnete Gummischlauch-Animation, inspiriert von Cartoons der 1930er Jahre

Schneller FPS-Kampf, bei dem ständige Bewegung der Schlüssel ist

Eine spannende Einzelspieler-Kampagne, die ein komplexes Netz aus Kriminalität und Korruption entwirrt

Über 20 mit Noir angereicherte Ebenen, die von Mäusen, Ratten und Spitzmäusen wimmeln

Voll beladenes Arsenal von über einem Dutzend Waffen und Ausrüstung – mit einem Cartoon-Twist

Verheerende verbrauchbare Power-Ups, die in der Lage sind, jeden Kampf zu wenden

Freischaltbare Bewegungsfähigkeiten und Metroidvania-inspirierte Levels

Original-Jazz-Soundtrack mit einem Big-Band-Orchesterensemble

Mouse: P.I For Hire erscheint am 19. März 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC.