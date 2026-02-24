Mouse: P.I. for Hire kommt erst im April
Der Cartoon-FPS Mouse: P.I. for Hire im Noir-Stil sollte nächsten Monat erscheinen, aber es dauert ein bisschen länger.
Warten auf Mouse: P.I. for Hire
Anstelle seiner Veröffentlichung am 19. März 2026 wird dieser Titel am 16. April 2026 für Nintendos neues Switch 2-System und andere Plattformen veröffentlicht. In einer neuen Mitteilung in den sozialen Medien sagt Fumi Games & PlaySide Studios, dass sie das bestmögliche Spiel liefern wollen und nur noch ein paar Wochen brauchen: „Da wir uns der Endphase der Entwicklung nähern, möchten wir sicherstellen, dass wir die zusätzliche Zeit und Pflege in Anspruch nehmen, um Mouse: P.I. for Hire zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Wir bleiben unerschütterlich in unserem Ziel, Ihnen das beste Spiel zu liefern, das wir können, und das wird nur ein paar zusätzliche Wochen dauern.“
Das gleiche Update erwähnt, wie aufgeregt das Team ist, im Vorspiel mit den Followern „mehr vom Spiel“ zu teilen, also können wir uns bald auf weitere Updates freuen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Mouse: P.I. for Hire verzögert wurde. Es folgt auch auf die Ankündigung der Switch 2-Version im Oktober letzten Jahres. Wir können ein wenig mehr über dieses Spiel in unserer vorherigen Geschichte und einem offiziellen „Deep Dive“-Dokumentarfilm des Entwicklers unten erfahren. Wenn es ankommt, können die Fans anscheinend „schnelle FPS-Kämpfe“ und eine spannende Einzelspieler-Kampagne mit über 20 Levels erwarten. Seht hier selbst den Deep Dive hinter dem Titel.