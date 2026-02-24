Mouse: P.I. for Hire kommt erst im April

Der Cartoon-FPS Mouse: P.I. for Hire im Noir-Stil sollte nächsten Monat erscheinen, aber es dauert ein bisschen länger.

Warten auf Mouse: P.I. for Hire

Anstelle seiner Veröffentlichung am 19. März 2026 wird dieser Titel am 16. April 2026 für Nintendos neues Switch 2-System und andere Plattformen veröffentlicht. In einer neuen Mitteilung in den sozialen Medien sagt Fumi Games & PlaySide Studios, dass sie das bestmögliche Spiel liefern wollen und nur noch ein paar Wochen brauchen: „Da wir uns der Endphase der Entwicklung nähern, möchten wir sicherstellen, dass wir die zusätzliche Zeit und Pflege in Anspruch nehmen, um Mouse: P.I. for Hire zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Wir bleiben unerschütterlich in unserem Ziel, Ihnen das beste Spiel zu liefern, das wir können, und das wird nur ein paar zusätzliche Wochen dauern.“