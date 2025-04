MOUSE: P.I. for Hire bekommt Experimentelle-Waffen-Video

PlaySide Publishing und der Entwickler Fumi Games haben einen neuen Trailer für MOUSE: P.I. for Hire vorgestellt. Seht ihn gleich hier!

Über MOUSE: P.I. for Hire

MOUSE: P.I. for Hire ist ein Ego-Shooter, der von Noir-Cartoons der 1930er Jahre inspiriert ist. Das sieht man an allen Details und an der generellen Aufmachung – und nun gibt es einen Überblick, der die „experimentellen Waffen“ des Spiels vorstellt. Lebt eure Science-Fiction-Träume mit diesen „experimentellen“ Waffen aus, von denen jede eine einzigartige, aber verheerende Möglichkeit bietet, eure Feinde zu Fall zu bringen:

CLEAN-D Automatischer Turpentinreiniger – Die Turpentin-Pistole: Ein Muss für jeden Haushalt, die Turpentin-Pistole ist in der Lage, die härtesten „Flecken“ buchstäblich auszulöschen, mit ihrer patentierten Mischung aus Giftstoffen und korrosivem Design. Räumt die Straßen von Mouseburg mit diesem raffinierten Gerät auf!

COOL-D Cold Steam Applier – The Freeze Gun: Bleibt ganz cool mit der Freeze Gun, einem eisigen Gerät, das euren Käse frisch halten und eure Feinde an Ort und Stelle einfrieren kann (Nebenwirkungen können versehentliches Zerbrechen sein). Lasst die Eisbox daheim und gehört zu den Ersten, die diese arktische Brise ausprobieren!

MIND-D Self-Aware Attitude Changer – The Conscious Gun: Das bisher faszinierendste Produkt, die Conscious Gun, dreht sich alles um die Hypnotisierung und Unterdrückung eurer Feinde. Freunde zu finden war noch nie so umwerfend einfach, besonders bei diesen niedrigen Preisen!

MOUSE: P.I. for Hire erscheint noch 2025 für PC, PlayStation-, Xbox- und Nintendo Switch-Konsolen.