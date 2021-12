Moss: Book 2 Release für Frühjahr 2022 angekündigt

Nachdem die Juli PlayStation State of Play Präsentation mit der Enthüllung von Moss: Book II startete (wir berichteten), gibt es nun endlich Informationen zum Moss: Book 2 Release-Termin. Demnach soll die Fortsetzung des gefeierten VR-Spiels im Frühjahr 2022 erscheinen.

Worum geht’s im Spiel?

Moss: Book II baut auf der Geschichte des mit Platin ausgezeichneten Moss-Videospiels auf, das bis heute als eines der am besten bewerteten VR-Spiele gilt. Nachdem sie ihren Onkel Argus gerettet hat, geht Quills Abenteuer mit der Enthüllung weiter, dass ein geflügelter Tyrann sie in der verhexten Burg jagt, in der ihr Onkel gefangen gehalten wurde.

Aber Quill hat einen eigenen Plan, der die gnadenlose Herrschaft des Arkanen endlich beenden und die Welt vor einer großen Zerstörung retten könnte. Gesäumt von gefährlichem Terrain, herausfordernden Rätseln und in Feuer und Stahl verdrehten Feind*innen wird die Reise anstrengend – voller Triumph und Herzschmerz gleichermaßen – aber neue Verbündete, alte Freund_innen und die Beschaffenheit des Schlosses selbst können dabei behilflich sein.