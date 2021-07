Moss: Book 2 – Fortsetzung zu Moss ist in Arbeit

Moss: Book 2 wird entwickelt, das hat das Entwicklerstudio Playarc angekündigt. Was uns mit der Fortsetzung des VR-Abenteuers erwartet, lest ihr hier!

Moss hat mir im Review extrem gut gefallen. Es mischt ein Point-and-Click-Adventure genial mit VR-Funktionalität, und nun hat das Studio hinter dem ersten Teil den Nachfolger vorgestellt. Das Game mit der niedlichen Maus bekommt also einen zweiten Teil! Moss: Book 2 beginnt direkt an dem Ort, an dem das erste Spiel endete. Polyarc teilte den ersten Trailer des Spiels auf der Sony State of Play, hielt sich aber mit einem Veröffentlichungsdatum zurück. Hier das Video für euch: