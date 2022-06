Monument Valley kommt im Juli als Panoramic Edition auf den PC

Der iOS- und Android-Liebling Monument Valley ist endlich auf dem Weg zum PC und wird am 12. Juli über Steam veröffentlicht. Lest hier mehr!

Über Monument Valley

Sowohl Monument Valley als auch Monument Valley 2 werden in einer sogenannten Panoramic Edition zur Verfügung gestellt und am selben Tag veröffentlicht. Im ersten Teil spielt ihr Ida, die stille Prinzessin, auf die Suche nach Vergebung durch eine schöne und geheimnisvolle Welt. Durch unmögliche Umgebungen und illusionäre Rätsel erlebt ihr dieses eher meditative und beruhigende Puzzlespiel, indem ihr Denkmäler dreht und so sich entwickelnde Wege erschafft. Diese ermöglichen es euch, neue und geheimnisvolle Welten zu erkunden. Die PC-Edition (hier geht’s zur Steam-Seite) enthält jedes Kapitel und jeden DLC.

In Monument Valley 2 führt ihr Ro und ihr Kind durch eine bewegende Welt der Rätsel, während ihr die Geheimnisse der Heiligen Geometrie kennenlernt. Weiters werdet ihr die Geschichte von Ro und ihrer Reise durch die Mutterschaft verfolgen, die Unabhängigkeit durch die Drehung und Manipulation von Denkmälern wiederentdecken und brandneue Umgebungen und Rätsel erkunden. Auch diese Edition (hier geht’s zur Steam-Seite) enthält alle DLCs und jedes Kapitel. Beide Panoramic Edition-Pakete sind zudem zu einem exklusiven Paketpreis erhältlich, wenn sie zusammen auf Steam gekauft werden. Hier noch ein Trailer für euch: