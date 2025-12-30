Monster Hunter Wilds kommt wohl für Nintendo Switch 2

Es scheint, als hätte Capcom etwas Großes mit Monster Hunter Wilds vor, nämlich eine Nintendo Switch 2 Edition!

Capcoms Monster Hunter-Serie hat sich im Laufe der Jahre unglaublich gut auf Nintendo-Hardware verkauft, und obwohl es in absehbarer Zeit keine offiziellen Updates über die Hauptserie gibt, die in Zukunft auf Switch-Hardware zurückkehrt, wurde anscheinend im Quellcode etwas ziemlich Interessantes in einem neuen Monster Hunter Wilds-Update entdeckt. Im neuesten Spiel-Update des Titels wurden Berichten zufolge Codezeilen wie „via.store.Native.ns2UpgradeEdition“ hinzugefügt. Der allgemeine Konsens scheint zu sein, dass es ein Hinweis auf eine mögliche „Switch 2-Version“ des Spiels ist. Capcom hat nichts darüber gesagt, diesen neuen Eintrag auf Nintendo-Plattformen zu bringen, aber es hat bereits starke Unterstützung für Nintendos neues Hybridsystem mit Spielen wie Street Fighter 6 und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess gezeigt. Das Hauptanliegen der Fans ist die Leistung des Spiels.

Als Wilds Anfang dieses Jahres im Februar auf den Markt kam, gab es Probleme mit diesem Aspekt des Titels sowie mit den Bildern auf Konsolenhardware und PC der nächsten Generation. Capcom hat seitdem mehrere Titel-Updates eingeführt, aber Jäger haben immer noch Probleme. Wie Wilds auf einem System wie dem Switch 2 laufen würde, bleibt abzuwarten, aber es gab bereits einige atemberaubende Bemühungen auf Nintendos neuem Gerät, einschließlich CDPRs Arbeit an Cyberpunk 2077, und Capcom hat seine Fähigkeiten mit Street Fighter 6 demonstriert. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass diese Entdeckung im neuesten Update von Monster Hunter in Bälde zu einer Ankündigung führen wird. Oder vielleicht wird’s noch was im Januar? Denn Capcom bringt 2026 schon Resident Evil Reqiuem im Februar, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection im März und Pragmata im April!