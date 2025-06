Street Fighter 6: Zweiterfolgreichster Titel der Serie dank Switch 2

Die Nintendo Switch 2-Version von Street Fighter 6 hat das Spiel über 5 Millionen verkaufte Einheiten insgesamt gebracht, dies hat Capcom angekündigt.

Street Fighter 6 auf Switch 2

Das Kampfspiel, das 2023 auf PS5, PS4, Xbox Series X/S und Steam veröffentlicht wurde, war einer von zwei Capcom-Titeln, die letzte Woche zusammen mit der Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurden. Sowohl Street Fighter 6 als auch Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wurden beide zum Start auf Nintendos neuester Konsole veröffentlicht. Die Nintendo Switch 2-Version des Spiels hat den neuesten Eintrag des Kampfspiel-Franchise auf über 5 Millionen verkaufte Exemplare vorangetrieben. Damit ist Street Fighter 6 das 16. meistverkaufte Capcom-Spiel aller Zeiten und das zweitbestverkaufte Street Fighter-Spiel aller Zeiten.

Nur Street Fighter 5 hat sich laut Capcom mit knapp 8 Millionen Einheiten mehr verkauft. Am Wochenende bestätigte Capcom das dritte Jahr des Spiels an DLC-Inhalten. Sagat, C. Viper und Alex werden später in diesem Jahr am Spiel teilnehmen, gefolgt von Ingrid in der ersten Hälfte des Jahres 2026. Der letzte DLC-Charakter in Street Fighter 6’s Year 2-Inhalten wurde letzten Donnerstag veröffentlicht. Elenas Ergänzung zum Spiel fiel mit der Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 und deren Version zusammen, der alle Kämpfer des Jahres 1-2 enthält. Der Push war also real, vor allem, da es bislang noch nicht viele Switch 2-Spiele gibt!