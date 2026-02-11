Monster Hunter Wilds bekommt eine große Erweiterung im Sommer

Capcom hat bestätigt, dass es diesen Sommer eine groß angelegte Erweiterung für Monster Hunter Wilds enthüllen wird.

Mehr zur Monster Hunter Wilds-Expansion

Während eines am Dienstag veröffentlichten Jubiläumsvideos sagte der Serienproduzent Ryozo Tsujimoto, dass die Erweiterung der Iceborne-Veröffentlichung von Monster Hunter World „ähnlich“ wäre, die neue Monster, Mechaniken und Story-Inhalte in einer brandneuen Kartenregion hinzufügte. „Wir arbeiten derzeit an einer groß angelegten Erweiterung ähnlich wie Monster Hunter World: Iceborne und Monster Hunter Rise: Sunbreak für Monster Hunter Wilds„, sagte er. „Wir planen, diesen Sommer mehr Informationen mit Ihnen zu teilen, also freuen Sie sich bitte darauf.“

In dem Jubiläumsvideo hat Tsujimoto auch die kommenden Inhalte für Wilds detailliert beschrieben, darunter ein Jubiläumsereignis mit einem Stories-Crossover. Der neueste Teil der Spin-off-Serie Stories, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, wird am 13. März erscheinen. Seit seiner Veröffentlichung im letzten Jahr kämpft das Entwicklungsteam von Wilds mit Leistungsproblemen auf dem PC, die es schließlich mit einem aktuellen Update und einem weiteren, das nächste Woche eintreffen sollte, gelöst haben will.