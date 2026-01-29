Monster Hunter Wilds (PC) bekommt dringenden Fehlerbehebungs-Patch

Capcom hat einen Patch für die PC-Version von Monster Hunter Wilds veröffentlicht. Keine Leistungsprobleme mehr?

Zum Monster Hunter Wilds-Patch

Vom Patch behauptet der Hersteller, dass er einen kürzlich gemeldeten Fehler beheben wird, der Leistungsprobleme verursachte. Anfang dieses Monats postete der Reddit-Benutzer de_Tylmarande eine lange Nachricht auf der Monster Hunter Reddit-Seite, die darauf hindeutet, dass das Spiel auf dem PC besser funktioniert, wenn der gesamte DLC installiert ist. Nach einigen Tests stellten sie die Theorie auf, dass das Spiel ständig auf das Vorhandensein von DLC prüft und daher, desto besser läuft das Spiel, desto besser ist ein DLC ein Spieler installiert hat. Ihre Ergebnisse wurden an Capcom weitergegeben, und das Unternehmen hat jetzt einen Patch veröffentlicht, von dem es sagt, dass es das Problem beheben wird, obwohl es behauptet, dass das Problem nicht ganz das gesamte Spiel beeinflusst hat, wie ursprünglich vorgeschlagen. Laut den Patch-Hinweisen von Capcom tritt das Problem nur um den Support Desk-Bereich im Basislager oder Grand Hub auf und nur, wenn der Spieler nicht beanspruchte Inhalte hat. Capcom behauptet, dass es nichts damit zu tun hat, wie viel DLC installiert ist.

In einer Capcom-Erklärung heißt es: „Dies ist auf die Überprüfung des Status von beanspruchten Inhalten zurückzuführen, um den Spieler zu benachrichtigen, wenn es nicht beanspruchte Inhalte im Support Desk gibt, wie durch ein Ausrufezeichen angezeigt. Dieses Problem kann dazu führen, dass die FPS nur im Base Camp und im Grand Hub abfallen. Das Ausmaß des FPS-Drops hängt davon ab, ob Sie nicht beanspruchte Inhalte haben. Die Anzahl der DLCs, die Sie besitzen, hat jedoch keinen Einfluss darauf. Es kann auch von der Leistung Ihrer CPU abhängen. Dies ist ein unbeabsichtigter Fehler und wird mit diesem Update behoben.“ Capcom sagt, dass am 18. Februar ein weiteres Update veröffentlicht wird, das die Stabilität und Leistung auf allen Plattformen weiter verbessern wird. „Zum Beispiel überprüfen wir derzeit Maßnahmen, um die GPU-Verarbeitungslast zu reduzieren, indem wir dem Polygon-Mesh für 3D-Modelle Qualitätsstufen (LOD) hinzufügen“, heißt es. „Dies kann dazu beitragen, die Verarbeitungsbelastung zu reduzieren, indem zu Modellen mit niedriger Auflösung für Objekte gewechselt wird, die weiter von der Kamera entfernt sind.“