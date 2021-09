Monster Hunter Rise: Sunbreak erscheint im Sommer 22

In der Nacht auf heute wurde bei einer weiteren Nintendo Direct die nächste Erweiterung für Dinojäger angekündigt. Monster Hunter Rise: Sunbreak erscheint im Sommer 2022 als DLC zum Hauptspiel für die Nintendo Switch. Im folgenden Beitrag haben wir die Infos zur Ankündigung für euch zusammengefasst. Bevor wir uns aber den Details widmen werfen wir noch einmal gemeinsam einen Blick in den veröffentlichten – durchaus spektakulären und auch düsteren – Ankündigungs-Trailer.

Das erwartet euch in Monster Hunter Rise: Sunbreak

Das es auch für den neuesten Teil der erfolgreichen Reihe von Entwickler Capcom wieder umfassende Erweiterungen geben wird, konnte man schon im Vorfeld als gegeben betrachten. Nun ist die Katze (oder sollte man besser sagen der Palico?) aber auch offizelle aus dem Sack! Capcom arbeitet mit Hochdruck an einer – nach eigenen Angaben gigantischen Erweiterung – für Monster Hunter Rise, ganz im Stile eines Monster Hunter World: Iceborne.

Jäger im Besitz einer Nintendo Switch dürfen sich darin auf eine neue Handlung freuen. Action-Rollenspiel wird es zudem umfassende, neue Jagdgebiete sowie Monster und dazugehörige Quests geben. Außerdem dürfen sich getreue Anhänger auf einen neuen Quest-Rang freuen, wodurch die Grenze nach oben hin wieder verschoben wird. Ob Sunbreak, welche im Sommer 2022 auf den Markt kommen soll, dann wie Iceborne auch den Umfang eines eigenen Hauptspiels aufweist wird sich in den nächsten Wochen und Monaten weisen.

Was lange währt wird endlich gut?

Gerade für eingefleischte Fans wäre das – wenn auch spät – eine Genugtuung. Stand doch Monter Hunter Rise scon einige Wochen nach Release teilweise auch kräftig in der Kritik weil der Titel zum Launch des Spiels auf der Nintendo Switch doch nur begrenzten Content geboten hat. Egal in welche Richtung das Pendel für Capcoms neueste Entwicklung ausschlagen wird, wir halten euch dementsprechend mit News zum Thema auf dem laufenden. Bei Beyond Pixels verpasst ihr keine wichtige Information.

Falls ihr euch noch weiter für Monster Hunter Rise interessiert, dann werft doch einmal einen Blick in unser ausführliches Review zum Game. Auf der offiziellen Website des Spiels findet ihr außerdem weiterführende Infos – auch zur Erweiterung.