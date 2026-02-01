Momcozy-Deals zum Valentinstag 2026: Mehr Freiraum für eure Liebe

Der Alltag mit Nachwuchs ist wunderschön, lässt aber oft wenig Platz für Romantik. Zum Valentinstag 2026 rückt die Frage in den Fokus, wie ihr als junge Paare trotz Windelwechseln und schlaflosen Nächten wieder mehr Zeit für eure Beziehung finden könnt. Moderne Unterstützung kommt dabei von technologischen Helfern, die Abläufe im Familienleben effizienter gestalten.

Passend dazu startet Momcozy eine Aktion im eigenen Online-Shop, bei der ihr vom 4. bis zum 14. Februar 2026 von ordentlichen Preisnachlässen profitieren könnt. Mit dem Rabattcode „BDVD20“ dürft ihr euch auf eine Ersparnis von 20 Prozent auf ausgewählte Bestseller freuen. Das Ziel dieser Aktion ist es, euch durch Zeitersparnis mehr Freiraum für glückliche Momente zu zweit zu ermöglichen – und das nicht nur am Valentinstag.

Entlastung durch smarte Stillbegleiter

Ein zentraler Faktor für mehr Flexibilität ist das Abpumpen von Muttermilch. Die mobile Milchpumpe M9 (Mobile Flow) von Momcozy ermöglicht es euch beispielsweise, die Versorgung des Nachwuchses zeitweise an Partner:innen oder andere Vertrauenspersonen zu delegieren. Die Pumpe lässt sich bequem via App steuern und arbeitet so diskret, dass ihr währenddessen mobil bleibt.

Momcozy Freihändige Milchpumpe Mobile Flow | M9

Regulärer Preis Doppelpumpe: 316,99 € – abzgl. 20 %

Über Smart App steuerbar, mit Countdown, vollständig handsfree

Bis zu 15 Saugstufen pro Modus, reduzierter Lautstärke

Personalisierte Modi und 2 Spezialprogramme (Milchentlastung + Milchsteigerung)

Bessere Passform & Diskretion durch DoubleFit-Flanschkombination

Akkulaufzeit bis zu einem Tag

Gewicht der Pumpe: 230 g

Für Ausflüge oder Verabredungen bietet sich zudem ein tragbarer Muttermilch- und Wasserwärmer an. Dieser bringt Flüssigkeiten in nur fünf Minuten auf die richtige Temperatur. So können auch Oma, Opa oder Babysitter:innen das Füttern problemlos übernehmen, während ihr euch eine Auszeit gönnt.

Superschneller Muttermilch- und Wasserwärmer für unterwegs

Regulärer Preis: 89,99 € – abzgl. 20 %

Erwärmt in nur 5 Minuten

Große Kapazität

Lange Akkulaufzeit für mehrfaches Erhitzen unterwegs

Sowohl für Muttermilch als auch für Wasser geeignet

Auslaufsicher

Mit Temperaturanzeiger

Sicherheit und Nähe per Knopfdruck

Damit ihr den Abend entspannt genießen könnt, während das Kind schläft, sind digitale Überwachungslösungen goldwert. Das Video-Babyphone BM04 ist mit WLAN und einer App-Steuerung ausgestattet. Dank Funktionen wie der Wein-Erkennung und einer klaren Nachtsicht dürft ihr euch darauf verlassen, dass ihr sofort informiert werdet, sollte euer Baby euch brauchen – selbst wenn ihr gerade bei den Nachbar:innen eingeladen seid.

Video-Babyphone BM04

Regulärer Preis: 199,99 € – abzgl. 20 %

Mit Kamera App

5 Zoll WLAN

4×Zoom

Bewegungs- und Wein-Erkennung

Sichere Zone

Klare Nachtsicht

2-Wege-Audio

Foto & Videoaufzeichnung

Komfort für den gesamten Alltag

Neben technischen Geräten umfasst die Rabattaktion bei Momcozy auch ergonomische Produkte wie Babytragen, Still-BHs und Schwangerschaftsgurte. Diese Essentials sind darauf ausgelegt, die körperliche Belastung für frischgebackene Mütter zu reduzieren und den Alltag insgesamt ruhiger zu gestalten.

Wenn ihr euer Familienleben im Februar entlasten möchtet, könnt ihr diese Gelegenheit nutzen, um euch praktisch auszustatten. So schafft ihr euch die nötigen Pausen, um eure Partnerschaft wieder in den Mittelpunkt zu rücken.