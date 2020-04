Missile Command: Recharged Test (iOS): Arcade-Flashback von Atari

In Missile Command: Recharged obliegt euch der Schutz eurer Basis. Könnt ihr die Raketenangriffe abwehren? Wie spaßig das Arcade-Spiel ist, zeigt das Review!

Das Spielprinzip

In Ataris Missile Command: Recharged geht es darum, eure kleine Basis vor Raketenangriffen zu schützen. Ein nicht enden wollender Raketenhagel aus der Luft bricht über euch herein, und ihr startet Gegenangriffe zu eurem Schutz. So verteidigt ihr eure Basisgebäude und sammelt auch Power-Ups ein, die euch beim Kampf helfen. Das Spiel beschreibt sich selbst als tempogeladen Arcade-Shooter, und genauso spielt sich der Titel auch. Es gibt keine verschiedenen Spielmodi, nur die reine Action – ohne lange Wartezeit geht es sofort los!

In einem Tutorial wird euch erklärt, dass ihr den Weg, den eure Rakete zurücklegen muss, auch einzuberechnen habt. Daher ist es nicht hilfreich, direkt auf die feindlichen Geschosse zu tippen, denn auch diese fliegen munter weiter! Es gilt also, die Flugbahn der eingehenden Raketen zu berechnen und dann dorthin zu tippen. Eure Abwehrgeschosse fliegen zum angetippten Punkt, explodieren und lassen für einen kurzen Moment ihren Zerstörungsradius zurück. So schützt ihr euch und die Action geht ohne Unterbrechung weiter! Hier der Trailer: