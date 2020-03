Minipodcast: Reden wir über A Short Hike

In meiner derzeitigen Heimisolation hatte ich mal wieder Zeit, den Keller so gründlich aufzuräumen. Und siehe da, unter Staub und Ramsch versteckte sich doch glatt eine neue Indiewundertüte, die sich dem putzigen Wandersimulator A Short Hike widmet.

In unter zehn Minuten erfahren wir, was unachsame Wanderer am Berg alles ausstreuen, erlernen eine neue Ballsportart und entdecken, welche ungeahnten Freuden im virtuellen Gipfelstürmen stecken.

Viel Spaß beim Zuhören!