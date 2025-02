Minions X Lush: Die Badezimmer-Produkte im Test

Dank Lush durften wir uns die Kollektion rund um Minions X Lush näher ansehen. Was halten wir vom dem fröhlich-fruchtigen Badespaß?

Zur Koop von Minions X Lush

Zur Feier von Illuminations weltweiter Blockbuster-Reihe Ich – Einfach unverbesserlich geht es nun auch in den heimischen Badezimmern rund. Denn die neue Kollektion von Lush ist da! Wir berichteten bereits darüber, dass vier neue Produkte ihren Weg nach Österreich gefunden haben. Und wir durften uns sie alle näher ansehen, zum Instagram-Reel geht es gleich hier entlang – was halten wir davon?

Die Goggles-Augenmaske

Sie verwöhnt die Haut rund um die Augen mit frischer Aloe Vera und feuchtigkeitsspendendem Carrageenan. Diese Augenmaske tut eurer Haut gut, ist dabei plastikfrei und besteht zu 100 % aus natürlichen, veganen und selbstkonservierenden Inhaltsstoffen. Nach der Anwendung einfach das Etikett entfernen und das biologisch abbaubare Barrierepapier recyceln oder kompostieren.

Im Praxistest konnte die Augenmaske dann auf Anhieb überzeugen. Zuerst im Kühlschrank aufbewahrt ist sie eine wahre Wohltat für die Augenpartie, und so erfrischt ihr euch regelrecht binnen Minuten. Der Hersteller empfiehlt eine einmalige Verwendung und das für etwa zehn Minuten am Stück – mehr braucht es auch nicht, damit ihr den Tag in bester Manier angehen, weiterführen oder ausklingen lassen könnt!

Zur Minions-Badebombe

Bananen-Bombe?! Die gelb angehauchte Badebombe mit Brille und Latzhose zeigt euch, wo der Hammer hängt. Sie duftet genauso unwiderstehlich wie das beliebte Banana Co-Wash von Lush (16,00 EUR für 100 g). Einfach eine Minions-Badebombe in die Wanne werfen, eintauchen und entspannen – das ist der Plan! Doch wie hat die Badebombe im Test überzeugt?

Jung und Alt haben ihren Spaß an Badebomben – die einen erfreuen sich an den wohltuenden Gerüchen und den hochwertigen Zutaten, die sich ins Badewasser ergießen. Die anderen wiederum haben Freude daran, wenn es möglichst stark schäumt! Dementsprechend bietet die Minions-Badebombe für alle etwas, und das Gefühl auf der Haut lässt euch auch nach dem Abtrocknen nicht los. Ta-da!

Respect! Power! Banana! Gesichtsmaske

Ein wärmendes Bad und eine kühlende Gesichtsmaske passen genauso gut zusammen wie die Minions und ihr unverwechselbares Lachen. Die neue Respect! Power! Banana!-Jelly-Gesichtsmaske (14,50 EUR pro Stück) mit frischer Banane, Haferflocken und gemahlenen Mandeln ist das nächste Hautpflege-Highlight! Am besten genießt man diese Gesichtsmaske gut gekühlt – einfach vor der Anwendung im Kühlschrank aufbewahren.

Bei der tatsächlichen Anwendung fühlten wir uns auf der Stelle erfrischt, und die Maske lässt sich trotz Jelly-Substanz sehr gut auftragen. Die Kühlung funktioniert dank der Konsistenz nahezu perfekt, und die Haut kann so augenblicklich regenerieren. Nur beim Runtergeben der Maske gilt es, die Contenance zu bewahren – wer ganz Minions-like zu überhastet agiert, hat möglicherweise Rückstände am Gesicht. Immer langsam mit den jungen Pferden!

BANANAAA-Duschgel für alle!

Das neue BANANAAA-Duschgel von Lush (von 11,95 bis 39,95 EUR) zieht alle Bösewichte magisch an. Mit veganen, hautfreundlichen Inhaltsstoffen wie Kokoscreme und Haferflocken sorgt dieses Duschgel für besonders weiche Haut. Ihr cremiger Bananenduft würde sogar die Minions davon überzeugen, dass ihr am Steuer seid.

Dementsprechend durchsetzungsstark verhält sich das Duschgel dann auch unter der Dusche respektive im Bad. Der leichte Bananenduft erfüllt die Umgebung, ohne dabei zu penetrant zu sein. Diese delikate Balance wird auch auf der Haut gehalten: Äußerst angenehm lässt sich das Gel verteilen, es schäumt auch leicht auf, sorgt für gute Reinigungswirkung und ist ebenso rückstandfrei wieder abzuwaschen. Da hat man Freude an einem Kauf!

Dabei wird auch die Umwelt bedacht, denn wie alle Duschgels und Cremes von Lush kommt auch BANANAA in den zertifizierten, recycelten „Prevented Ocean Plastic ™”-Flaschen zu euch. Lush nimmt da ohnehin eine Vorreiterrolle ein: Seit über einem Jahrzehnt setzt das Unternehmen auf 100 % recyceltes Plastik für die durchsichtigen Flaschen. 2024 sind ist Lush noch einen Schritt weiter gegangen: Für die Produktflaschen in den Größen 100, 250 und 500 ml wird Kunststoff verwendet, der in einem Umkreis von 50 km um eine Meeresküste oder eine größere Wasserstraße in Indonesien gesammelt wurde und anderweitig in die Meere gelangen und diese verschmutzen könnte. Mehr Infos findet ihr auf der offiziellen Website – spricht euch davon etwas an?