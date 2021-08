Minecraft Dungeons kommt nun auch für PC via Steam

Minecraft Dungeons, der Dungeon-Crawler, der von Mojangs klassischem Überlebensspiel inspiriert ist, kommt am 22. September auf Steam.

Über Minecraft Dungeons

Schon in unserem Test stellten wir fest: Das Game ist wie Diablo, aber familienfreundlich. Minecraft Dungeons ist ein Top-Down-Action-RPG-Spiel, in dem ihr prozedural generierte Dungeons erkundet. Seit seiner Veröffentlichung im Mai 2020 haben Mojang und Xbox Game Studios weiterhin DLC veröffentlicht, der das Kernspiel erweitert und neue Dungeons zum Erkunden bringt. Das Basisspiel wird für 19,99 Euro erhältlich sein und die Ultimate Edition, die das Basisspiel zusammen mit allen sechs DLCs enthält, kostet 39,99 Euro. Derzeit ist das Windows PC-Spiel nur im Microsoft Store erhältlich.

Drei zusätzliche Battle Pässe für das Spiel – die Hero Edition, der Hero Pass und der Season Pass – werden ab dem 31. August von den digitalen Verkäufen abgezogen und sind nur noch im Einzelhandel erhältlich, bis der Vorrat aufgebraucht ist. Mojang und Xbox Games Studios sagten in einer Pressemitteilung: „Spieler:innen werden immer noch in der Lage sein, die gleichen DLCs und In-Game-Inhalte zu kaufen, die als Teil der Standard Edition (nur Spiel) und Ultimate Edition (Spiel und alle sechs DLCs) erhältlich sein werden.” Minecraft Dungeons ist auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X erhältlich.