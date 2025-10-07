Mina the Hollower von den Shovel Knight-Entwicklern kommt später

Es gibt gute und schlechte Nachrichten von Yacht Club Games, dem Studio hinter Shovel Knight. Mina the Hollower wird ein wenig später kommen.

Warten auf Mina the Hollower

Die schlechte Nachricht ist, dass das kommende Spiel des Unternehmens, Mina the Hollower, von seinem geplanten Erscheinungsdatum am 31. Oktober 2025 verschoben wurde. Aber die gute Nachricht ist, dass es nicht so aussieht, als würde es eine lange Wartezeit sein. Es gibt noch kein neues Startdatum in dem Beitrag auf der Website des Entwicklers, aber Yacht Club sagt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis das Spiel fertig ist. „Die gesamte Crew hat Tag und Nacht unermüdlich daran gearbeitet, die Entwicklung für die Veröffentlichung am 31. Oktober abzuschließen, aber wir sind noch nicht ganz da“, heißt es in der Post. „Dies ist keine große Verzögerung, es ist nur eine Zeit, um etwas letzten Glanz und Balance aufzutragen, um das Spiel wirklich zum Strahlen zu bringen.“ Mina the Hollower wird dank eines erfolgreichen Kickstarters des Teams im Jahr 2022 zum Leben erweckt. Es ist ein Action-Adventure-Spiel mit Anspielungen auf die Ästhetik des Game Boy Color.