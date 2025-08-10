Mina the Hollower kommt zu Halloween – mit 120 fps auf Nintendo Switch 2!
Yacht Club Games kündigte bei der Nintendo Indie World Show an, dass Mina the Hollower am 31. Oktober 2025 sowohl für Switch 1 als auch für Switch 2 erscheinen wird.
Mehr zu Mina the Hollower
Und man kann sich schon mal fragen: „Was beinhaltet eine Switch 2-Version eines Pixel-Art-Spiels?“ Yacht Club Games bestätigte das Team, dass die Switch 2-Version des Spiels 120 fps unterstützt, ein äußerst interessantes Thema für diejenigen mit der neuen Konsole. Klar, die 120 Hz- und HDR-Angaben stehen dabei prominent auf der eShop-Seite des Spiels. Zusätzlich gibt es eine Demoversion für Nintendo Switch 2, die einen Blick wert ist!
Und da es bei Mina the Hollower um eine Maus geht, wäre es sinnvoll, eine Art Mauskompatibilität zu haben, oder? Nun, keine Angst, denn Yacht Club Games scheint etwas zu necken. „In Mina the Hollower BIST du die Maus! Aber wir haben gehört, dass etwas passieren kann, wenn Sie Ihre Joy-Con 2 beim Spielen auf die Seite drehen und sie bewegen.“ Übrigens haben die Kollegen bei GVG ein Vergleichsvideo der 60fps-Version der Switch 1 und der 120-fps-Version der Switch 2 gemacht. Interessierte sehen sich das gleich hier an!