Mina the Hollower kommt zu Halloween – mit 120 fps auf Nintendo Switch 2!

Yacht Club Games kündigte bei der Nintendo Indie World Show an, dass Mina the Hollower am 31. Oktober 2025 sowohl für Switch 1 als auch für Switch 2 erscheinen wird.

Mehr zu Mina the Hollower

Und man kann sich schon mal fragen: „Was beinhaltet eine Switch 2-Version eines Pixel-Art-Spiels?“ Yacht Club Games bestätigte das Team, dass die Switch 2-Version des Spiels 120 fps unterstützt, ein äußerst interessantes Thema für diejenigen mit der neuen Konsole. Klar, die 120 Hz- und HDR-Angaben stehen dabei prominent auf der eShop-Seite des Spiels. Zusätzlich gibt es eine Demoversion für Nintendo Switch 2, die einen Blick wert ist!