Microsoft spricht über die nächsten 20 Jahre von PC und Xbox: What’s Next for Gaming?

Im Interview-Stil diskutieren Leute von Microsoft das Thema What’s Next for Gaming? Es geht um die nächsten 20 Jahre von PC und Xbox!

Los geht’s mit dem Interview

Den Anfang macht der CEO of Microsoft Gaming, Phil Spencer. Er lässt gemeinsam mit Moderatorin Tina Summerford die letzten 12 Monate Revue passieren, den Launch der Xbox Serie-Konsolen, das Erreichen neuer Spieler:innen. Besonders stolz ist man auf Titel wie Forza, Psychonauts, Age of Empires 4, der Flight Simulator und natürlich auch Halo Infinite! Hervorgehoben werden die Xbox Game Studios, aber auch der Game Pass und der Mega-Kauf von Activision Blizzard. Starfield soll der meistgespielte Titel überhaupt werden, wenn es nach Phil Spencer geht – das ist das Ziel von Bethesda und Microsoft. Der Konzern will Milliarden an Spieler:innen erreichen, und deswegen ist er auch so breit aufgestellt, was Hardware und Services angeht.

Derzeit spielen über 100 Millionen Spieler:innen auf Xbox, und man will sich für die nächsten 20 Jahre rüsten. Das ist ein ordentliches Versprechen, daher geht es auch um Inklusivität. Zeichensprache und mehr sollen standardmäßig Einzug in Games halten, um alle gleichermaßen ansprechen zu können. Diversität ist auch ein großes Thema, Microsoft veröffentlicht etwa jeden Herbst wieder einen Report, um den diesbezüglichen Fortschritt zu prüfen. Der Game Pass wird wiederholt zum Thema, der sowohl auf Xbox wie auch auf PC sehr stark nachgefragt wird! Phil Spencer gibt sich aber damit nicht zufrieden, er ist bekannt für seine hohen Ziele. Das schlägt sich auch in den Akquisitionen nieder, denn First Party-Titel werden in der Zukunft immer wichtiger.

What’s Next for Gaming?

3 Milliarden Spieler:innen sind das Ziel für Microsoft. Da kommt vieles zum Zug, eben das attraktive Angebot an First Party-Titeln, aber auch der Ausbau des Game Pass-Abonnements für PC und Xbox. Mehr Märkte, mehr erreichte Personen, so soll es weitergehen! Weiter geht das Interview mit Ashley McKissick (CVP Gaming Experiences & Platforms) und Jerret West (CMO Microsoft Gaming). Kurz wird das anhaltende Lieferthema diskutiert, bevor man sich Xbox All Access zuwendet, das bereits in 19 Ländern erhältlich ist. Microsoft wendet sich dem Thema Gaming voll zu, insbesondere auch mit Windows 11 und Edge. Neue Techniken sollen für mehr Möglichkeiten sorgen, sei es bei der Verringerung von Ladezeiten und der Latenz, dem Nutzen eines Controllers oder dem Ausreizen von HDR-Bildschirmen!

Der Xbox Game Pass Ultimate wird es Nutzer:innen noch 2022 ermöglichen, Spiele im eigenen Besitz zu streamen, auch wenn sie nicht im Game Pass-Katalog enthalten sind. Weiters wird es mal möglich sein, mit einem Abo mehrere Nutzerprofile nutzen zu können. Neue TV-Geräte werden eine Xbox-App vorinstalliert bekommen, man wird also direkt auf dem Fernseher Xbox spielen können. Matt Booty (Head of Xbox Game Studios) und Sarah Bond (CPV Game Creator Experience & Ecosystem) setzen sich ebenfalls zum Interview. Sie heben den Wert von Communities hervor, etwa jene von Fortnite oder Minecraft. Die besten Spielideen sollen gewinnen, hier ist der Game Pass eine große Chance. Denn Spiele sind nun tatsächlich im Mainstream angekommen, und damit will Microsoft verantwortlich umgehen. Den Abschluss bietet ein Ausblick von Todd Howard (Bethesda), und das war’s mit dem What’s Next for Gaming-Interview!

Wenn ihr mehr Game-Trailer erwartet hättet, verstehe ich euch. Da zahlt es sich vermutlich aus, beim Xbox & Bethesda Games Showcase am Sonntag, den 12. Juni um 19:00 Uhr dabei zu sein! Die Show wird online auf Kanälen wie YouTube, Facebook, Twitch und auf dem offiziellen Xbox-Twitterkanal gestreamt.