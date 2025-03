Mickey 17 Filmkritik: Bong Joon-hos Meisterwerk der Existenz

Bong Joon-ho, der visionäre Regisseur hinter Parasite (hier geht’s zu unserem Test) und Snowpiercer (hier geht’s zu unserem Test), kehrt am 6.3.2025 hierzulande zurück ins Kino und zwar mit seinem neuen Sci-Fi-Meisterwerk Mickey 17, das tief in die menschliche Psyche eindringt. Der Film ist nicht nur ein visuelles Spektakel, sondern auch eine philosophische Reise, die Fragen nach Identität, Existenz und der Essenz des Menschseins aufwirft. Mehr dazu in der folgenden Mickey 17 Filmkritik.

Handlung und Existenzielle Fragen

Mickey 17 entführt uns auf einen fernen Planeten, wo Mickey (Robert Pattinson) als Klon Teil einer Kolonisationsmission ist. Jedes Mal, wenn Mickey stirbt, wird er als neuer Klon wiedergeboren. Das ist anfangs noch sehr unterhaltsam und erinnert ein wenig an Edge of Tomorrow, doch Mickey 17 entwickelt ein Bewusstsein, das ihn von seinen Vorgängern unterscheidet. Bong Joon-ho nutzt dieses Szenario, um tiefgreifende Fragen zu stellen: Was bedeutet Individualität in einer Welt der Replikation? Ist „Leben“ definiert durch Dauer oder Erfahrung? Diese Fragen machen den Film zu einem intellektuellen Abenteuer.