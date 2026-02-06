Mia Alpina erneut unter den besten Familienhotels in Österreich

Eine Weiterempfehlungsrate von 100 % und die volle Punktzahl auf HolidayCheck sprechen eine deutliche Sprache: Das Mia Alpina hat sich erneut den HolidayCheck Award 2026 gesichert und festigt damit seinen Ruf als eine der Top-Adressen für Familien in Österreich. Für die Gastgeber:innen ist diese Auszeichnung besonders wertvoll, da sie unmittelbar auf den echten Erfahrungen der Gäst:innen basiert.

Im Mia Alpina Zillertal Family Retreat trefft ihr auf ein Konzept, das international überzeugt. Das Lifestylehotel glänzt regelmäßig in den Rankings, wobei die Besucher:innen vor allem die Qualität der Kulinarik, die kompromisslose Sauberkeit und das vielseitige Familienangebot hervorheben.

Leidenschaftliche Gastgeber:innen für eure Auszeit

Diese Bestnoten fallen nicht einfach vom Himmel. Sie sind das Resultat der herzlichen und konsequenten Arbeit der Familie Kobliha und ihres gesamten Teams. Ihr dürft euch auf ein stimmiges Zusammenspiel aus professioneller Kinderanimation und exklusiven Wellness-Optionen für Erwachsene freuen. Hier verschmelzen Familienurlaub und moderner Lifestyle zu einer Einheit. Ihr könnt in den luxuriösen Zirben Family Suiten zur Ruhe kommen, die jedem Familienmitglied genügend Privatsphäre bieten.

Während eure Kinder neue Abenteuer erleben, dürft ihr im Penthouse Panorama-SPA mit dem neuen Zirben Spa, dem Yoga-Raum und dem Infinity-Skypool neue Kraft schöpfen. Die Lage direkt an der Spieljoch-Talabfahrt und neben der Kinder-Skiwiese macht euren Winterurlaub perfekt. Den Skipass bekommt ihr bequem an der Rezeption, und der Skiverleih befindet sich direkt im Haus. Falls ihr Abwechslung sucht, könnt ihr in nur zehn Gehminuten die Erlebnistherme Zillertal erreichen, die mit rasanten Rutschen auf euch wartet.

Raum für Entfaltung und Kreativität

Im Mia Alpina könnt ihr einen erweiterten Familien-Spabereich auf zwei Etagen nutzen, der mit Pools und einer Textil-Sauna punktet. Auch die Family-Erlebniswelt wurde großzügig ausgebaut. Ihr dürft euch gemeinsam an der neuen Boulderwand versuchen oder den Ninja Warrior Parcours bezwingen. Eure Kinder wissen die Gastgeber:innen in besten Händen: Sieben Tage pro Woche werden die kleinen Gäst:innen zwischen 9 und 21 Uhr betreut. Für die ganz kleinen Besucher:innen ab zwei Monaten steht die Area 500 mit neuer Softplayanlage bereit.

Kulinarisch werdet ihr von Markus Kobliha und seinem Team verwöhnt. Ihr könnt darauf vertrauen, dass nur hochwertige, regionale und naturbelassene Zutaten in die kreativen Menüs einfließen.

Eure Urlaubsoptionen im Frühjahr

Fit for Family (07.–15.03.26)

Inklusive 7 Übernachtungen mit Verwöhnpension, Aktivprogramm für alle Generationen, Zugang zum Penthouse SPA und zum Woody’s Activity Pool sowie umfassender Kinderbetreuung. Preis pro Person ab 1495 Euro.

Inklusive 7 Übernachtungen mit Verwöhnpension, Aktivprogramm für alle Generationen, Zugang zum Penthouse SPA und zum Woody’s Activity Pool sowie umfassender Kinderbetreuung. Preis pro Person ab 1495 Euro. Happy Alpini Baby (07.03.–12.04.26)

Inklusive 4 Übernachtungen mit Verwöhnpension, täglich zwei Stunden Eintritt in die Zillertaler Erlebnistherme sowie dem vollen Angebot an Wellness und Betreuung. Preis pro Person ab 1090 Euro.

Inklusive 4 Übernachtungen mit Verwöhnpension, täglich zwei Stunden Eintritt in die Zillertaler Erlebnistherme sowie dem vollen Angebot an Wellness und Betreuung. Preis pro Person ab 1090 Euro. Mia Alpina Feeling 7=6 (14.–29.03.26)

Genießt 7 Nächte zum Preis von 6, inklusive aller Mia-Alpina-Inklusivleistungen wie der Verwöhnpension, der Family-Erlebniswelt und dem exklusiven Panorama Fitness. Preis pro Person ab 1575 Euro.

Online buchen und vom Frühbucherrabatt profitieren.