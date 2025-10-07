Metroid Prime 4: Dieses Motorrad hat Tricks auf Lager

Nintendo hat weitere Details zur überraschenden Motorradmechanik von Metroid Prime 4 veröffentlicht und enthüllte bereits einige Fakten zu Vi-O-La!

Vi-O-La in Metroid Prime 4

So sagte Nintendo, dass Samus das Fahrzeug nur in bestimmten Bereichen des Spiels beschwören kann. Während eines Nintendo Direct-Trailers, der letzten Monat veröffentlicht wurde, wurde enthüllt, ist Vi-O-La das neue Transportmittel, das Samus in Metroid Prime 4 verwenden wird, komplett mit Tricks und Projektilangriffen. In einem Update seiner japanischen Website hat Nintendo nun zusätzliche Details darüber enthüllt, wie Vi-O-La funktionieren wird. „Sie können Vi-O-La beschwören, wann immer Sie sich in einem verfügbaren Bereich befinden“, heißt es auf der Website. „Wenn Sie von Vi-O-La absteigen, werden Sie wieder in die Perspektive von Samus wechseln und es Ihnen ermöglicht, Ihre Erkundung fortzusetzen.“ Wenn man mit dem Motorrad fährt, kann Samus schnell die Weite des unbekannten Planeten Byrus bereisen, heißt es auf der Website.

Zudem können wir spezielle Aktionen ausführen, um Feinde zu bekämpfen und Erzvorkommen zu zerstören, die auf der ganzen Welt verstreut sind. Der Boost-Move wird Samus einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub geben, Feinde zurückschlagen und Erz zerschlagen. Die Power-Slide-Bewegung kann unterdessen eine Vielzahl von Feinden und Objekten wegstoßen, während die Projektilbewegung Energie abfeuert, die Ziele verfolgt. „Die Projektile können bis zu fünf Feinde gleichzeitig verfolgen, und nachdem sie die Feinde angegriffen haben, kehren sie wie ein Bumerang zurück“, sagt Nintendo. Metroid Prime 4: Beyond wird am 4. Dezember 2025 veröffentlicht. Ein Amiibo von Samus und eines von Samus, die auf Vi-O-La reitet, wird am 6. November veröffentlicht. Ein Amiibo von Sylux wird dann am Erscheinungsdatum des Spiels am 4. Dezember folgen.