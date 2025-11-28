Metroid Prime 4: Beyond – dieses amiibo schaltet den 100 %-Bonus frei

Das ist neu: Ein amiibo schaltet in Metroid Prime 4: Beyond einen Bonus frei, der normalerweise nur erscheint, wenn das Spiel zu 100 % komplettiert ist.

Nintendo hat enthüllt, was seine drei Metroid Prime 4: Beyond-amiibo tun, wenn sie in das Spiel gescannt werden. Das Timing stimmt, denn Nintendo hat bereits zwei Metroid Prime 4-amiibo veröffentlicht – eines von Samus, das einen Schuss anstrebt, und eines von Samus auf dem Vi-O-La-Bike – mit einem dritten, vom Feind Sylux, das am 4. Dezember eintrifft. Laut Nintendo können Fans, wenn sie auf Vi-O-La das Amiibo von Samus einsetzen, die Farbe des Fahrrads ändern. Jedes Mal, wenn sie auf das Amiibo tippen, sehen sie auch die Gesamtstrecke, die Vi-O-La zurückgelegt hat. Das Vi-O-La amiibo erhöht auch die Geschwindigkeit, mit der sich die Boost-Energie des Fahrrads im Spiel erholt, aber das kann nur einmal am Tag erfolgen. Wenn wir das Samus-amiibo einsetzen (insbesondere das für Metroid Prime 4 veröffentlichte), können wir die Hintergrundmusik ändern, die während der Fahrt auf Vi-O-La im Sol Valley abgespielt wird.

Wir können auch einen Schild aktivieren, der bis zu 99 Schaden verhindert und das Leben von Samus wiederherstellt, aber dies kann nur einmal pro Tag erfolgen. Wenn die Fans schließlich auf das Sylux-amiibo tippen, sobald die Geschichte des Spiels abgeschlossen ist, können sie die Vollversion bestimmter Filme anzeigen, die normalerweise nur in kürzeren Fragmenten während des Spiels erscheinen. Nintendo sagt, dass dies immer noch ohne das amiibo erreicht werden kann, aber die Fans müssen eine Scan-Rate von 100 % und eine 100 %ige Gegenstandssammlung erhalten, bevor es freigeschaltet wird. Metroid Prime 4: Beyond wird am 4. Dezember für Nintendo Switch und Switch 2 veröffentlicht. Die Switch 2-Version unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Bildern fps, 1080p-Auflösung bei 120 Bildern fps und HDR sowie Unterstützung für Joy-Con 2-Maussteuerung. Freut ihr euch schon auf den Titel und habt ihr euch die amiibo geholt?