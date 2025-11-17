Metroid Prime 4: Beyond bekommt Sieben-Minuten-Trailer

Nintendo hat am Wochenende einen Metroid Prime 4: Beyond-Trailer gezeigt, der fast sieben Minuten damit verbringt, das Switch 2-Gameplay zu zeigen.

Mehr zu Metroid Prime 4: Beyond

So bekommen wir einen Überblick über die Funktionen des neuesten Spiels. Es richtet die Geschichte ein, zeigt den Antagonisten, hebt die Orte hervor und lässt uns sehen, wie sie angreift und durch eine neue Welt reist, bevor das Spiel nächstes Monat Switch und Switch 2-Debüt gibt. So wie auch Pokémon-Legenden Z-A als Cross-Plattform-Titel wird wohl auch dieses Game noch nicht alles ausreizen, was die Switch 2 zu bieten hat. So oder so, es beginnt damit, dass Samus im Namen der Galaktischen Föderation handelt. Sylux, der in Metroid Prime Hunters auftrat, griff das UTO Research Center an. Infolgedessen landet sie auf dem Planeten Viewros. Der Ort ist ein komplettes Rätsel, und sie muss ihn erkunden und nach Antworten und einem Ausweg suchen. Wir sahen auch einige Orte, die vorkommen werden.

Dazu zählen die die Flare Pool-Anlage, der Fury Green Jungle, das Ice Belt Lab und die Volt Forge Factory. Da die Lamon-Zivilisation, die an diesen Orten gebaut wurde, ausgestorben ist, scheinen nur Monster und Roboter zu bleiben. Der Metroid Prime 4 Gameplay-Trailer zeigte auch einige Fähigkeiten, die wir von Samus sehen werden. Wie üblich kann sie ihren Power Beam und ihre Raketen zum Angriff verwenden. Wenn einige Bereiche Planung oder spezielle Erkundungsmethoden benötigen, kann sie stürmen, springen oder sich in ihre Morph-Ball-Form verwandeln. Ihr Scan-Visor kann Elemente um sie herum auf Erkenntnisse und Informationen für ihr Logbuch überprüfen. Neu in diesem Teil sind psychische Fähigkeiten wie ein Kontrollstrahl oder ein psychischer Handschuh. Seht es euch am besten selbst an: