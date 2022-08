Memory – Sein letzter Auftrag mit Liam Neeson ab 9.9.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für die Fans von Actionheld Liam Neeson – der absolute Garant für Action kehrt nach Filmen wie The Ice Road, The Marksman oder Honest Thief mit Memory – Sein letzter Auftrag am 9.9.2022 auf DVD und Blu-ray in die heimischen Wohnzimmer zurück.

Worum geht’s?

Profikiller Alex Lewis (Liam Neeson) möchte sich wegen seines nachlassenden Erinnerungsvermögens nach einer langen Karriere voller Gewalt zur Ruhe setzen. Als er seinen letzten Auftrag annimmt, findet er sich unvermittelt in einem Undercover-Einsatz des FBI wieder, angeführt von Agent Serra (Guy Pearce). Alex beschließt, Serras Team durch versteckte Hinweise zu helfen. Auch wenn er sich zunehmend schwer an Details erinnern kann, setzt er seine lebenslang trainierten Fähigkeiten ein, um zumindest einmal in seinem Leben das Richtige zu tun. Dies ruft natürlich mächtige Gegner auf den Plan, die Alex vernichten wollen, doch dieser weiß sich zu wehren …