Mehrspieler-Mod für The Witcher 3: Gemeinsam Geralt!

Witcher Online ist ein Mod, mit dem ihr euch in The Witcher 3: Wild Hunt mit Geralts, Yennefers, Dandelions und mehr verbinden könnt.

Mehr zum Witcher Online-Mod

Ein Modder namens rejuvenate, der zuvor für den Wolven Trainer verantwortlich war (der Freecam, einen Time-of-Day-Wechsler, einen Garderoben-Editor und eine Reihe anderer Optimierungen zusammenfasst), hat es endlich geschafft. The Witcher 3: Wild Hunt hat jetzt ganz offiziell einen Multiplayer-Modus. Witcher Online ist ein Mod, mit dem ihr euch mit einem Server voller anderer Spieler könnt, die über Konsolenbefehle zusammen abhängen und auch Emotes austauschen können. Bevor ihr euch aber auf die Art von Koop-Spaß freut, den ihr etwa in Skyrim Together haben könnt: Es gibt Einschränkungen. So werden keine Feinde synchronisiert, sprich, ihr könnt nicht gemeinsam einen Boss oder zwei erlegen.

Der Mod synchronisiert auch keine Pferde, so dass jeder, der eines reitet, in der Luft zu schweben scheint, und das Gleiche gilt für Segelboote. Wir können Gwent auch nicht gegeneinander spielen (dafür gibt’s einen Standalone-Titel), obwohl wir beim Angeln auf dem Pier etwas Gesellschaft genießen können. Fast wie in einem Cozy-Game! Bei Witcher Online geht es mehr darum, die dunkle Fantasy-Welt des Kontinents zu erkunden und sie zu einem bequemeren Ort zu machen, wie es die Mod-Beschreibung ausdrückt: „um mit deinen Freunden zu spielen, deinen Charakter mit benutzerdefinierten Player-Charakteren anzupassen und in Tavernen einfach zu entspannen. Chatte mit Fremden und führe Emotes durch, um Rollenspiele mit anderen zu spielen.“