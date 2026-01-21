Mehr zum League of Legends MMO: Das Team wächst

Wir haben gerade unser erstes großes Update für das Jahr zu Riots lang erwarteten League of Legends MMO erhalten. Übrigens, für das reguläre LoL steht auch ein Riesen-Update in den Startlöchern!

Über das League of Legends MMO

Der ehemalige World of Warcraft-Produzent Raymond Bartos hat angekündigt, dass er sich dem Projekt angeschlossen hat. Bartos‘ Ankündigung unterstreicht seine Wiedervereinigung mit dem Ingenieur Orlando Salvatore, nachdem die beiden gemeinsam an einigen der besser aufgenommenen Funktionen des modernen World of Warcraft gearbeitet haben, darunter Plunderstorm und das Ausrüstungs-Update. „Von meinem allerersten Gespräch mit Riot an“, sagt Bartos auf Twitter, „habe ich mich sofort zu ihren Werten hingezogen – und ich war wirklich beeindruckt, wie deutlich diese Werte während des gesamten Interviewprozesses auftauchten. Es machte deutlich, dass Freundlichkeit, Respekt und Fürsorge hier nicht nur Worte sind, sondern etwas, nach dem das Team wirklich lebt.“

Bartos übernimmt den Titel des Senior-Spieleproduzenten bei Riots MMO, nachdem er zuvor als Hauptproduzent bei WoW gearbeitet hatte. In seiner Abschiedsbotschaft an Blizzard im letzten Jahr stellte er fest, dass es „eine Ehre war, Plunderstorm, mehrere Remixe, Gear-Update, Dungeon-Follower, Feiertage, das 20-jährige Jubiläum und Veranstaltungen wie Dastardly Duos zu versenden“. Viele dieser Funktionen stehen auch auf der Kreditliste des ehemaligen WoW-Software-Ingenieurs Orlando Salvatore, und Bartos bemerkt, dass er sich besonders darauf freut, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. „Angesichts unserer Erfolgsbilanz bei World of Warcraft habe ich das Gefühl, dass wir ab dem ersten Tag schnell weiter kommen werden.“ Wann wird das MMO tatsächlich kommen?