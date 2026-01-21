League of Legends bekommt 2027 massive Überarbeitung, neuen Client und mehr

Riot Games bereitet sich auf eine massive Überarbeitung von League of Legends vor, die Summoner’s Rift „völlig überarbeiten“ wird.

Zum neuen League of Legends

So wird Riot einen neuen Client in das Spiel selbst integrieren, damit es nicht von einem separaten Launcher aus geöffnet wird, neue Gameplay-Elemente hinzufügen und das neue Spielererlebnis verbessern. „Wir werden oft gefragt, ob wir League of Legends 2 eines Tages machen werden, und die Antwort darauf war und bleibt nein“, sagt League-Ausführungsproduzent Paul Bellezza in einem Video-Update, das einen Bloomberg-Bericht bestätigt, der kurz zuvor veröffentlicht wurde. „Wir haben uns immer verpflichtet, das bestehende League ständig zu verbessern und zu aktualisieren, von neuen Spielmodi und Champion-Updates bis hin zum Ausgleich des Spiels jede zweite Woche und so weiter.“ Es gibt jedoch einige „größere Updates“ für League im Jahr 2027, die die Entwickler noch nicht vollständig enthüllen werden, aber Bellezza und Studioleiter Andrei van Roon erzählen mehr, wenn auch noch nichts zum geplanten MMO des Studios.

„Die Mehrheit des Teams“ arbeitet jetzt an einem „größeren Paket von Änderungen“, das 2027 in League of Legends kommt, einschließlich einer vollständigen Überarbeitung der Karte, „ein wenig neues Gameplay“, einem brandneuen Gaming-Client, „der vollständig in das In-Game-Erlebnis integriert ist, anstatt eine separate Anwendung zu sein, wie heute.“ Es gibt auch „einige Änderungen an den Runen und wie man einige kostenlose Spielentscheidungen trifft“, und schließlich überarbeitet Riot „das neue Spielererlebnis, so dass es, sobald wir fertig sind, die beste Zeit sein sollte, um eure Freunde in die League zu bringen“. Van Roon sagt, dass das große Update „ein bisschen größer“ ist, als geteilt wird, und Bloomberg berichtet, dass es das größte Update des Spiels in seiner 16-jährigen Geschichte ist. Berichten zufolge wird es auch überarbeitete Charaktermodelle und Benutzeroberfläche enthalten und Backend-Verbesserungen vornehmen.