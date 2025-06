Mehr Spiele-News: Bandai Namco Summer Showcase am 2. Juli 2025

Bandai Namco hat einen Summer Showcase-Livestream für Mittwoch, den 2. Juli 2025, angekündigt. Was kommt?

Über das Bandai Namco Summer Showcase

Das Bandai Namco Summer Showcase wird die Ankündigung eines neuen My Hero Academia-Spiels sowie neue Blicke auf Towa und die Wächter des Heiligen Baumes und Digimon Story: Time Stranger beinhalten, hieß es. Laut einem Teaser-Trailer wird das Showcase auch Neuigkeiten für Code Vein 2, The Blood of Dawnwalker, Death Note: Killer Within, Everybody’s Golf: Hot Shots, Little Nightmares 3, Patapon 1+2 Replay, Shawo Labyrinth, Super Robot Wars Y und Tekken 8 enthalten.

Das Bandai Namco Summer Showcase findet am 2. Juli ab 21 Uhr statt. Bandai Namco hat kürzlich damit begonnen, Pläne zu veröffentlichen, ein neues Tales of-Remaster-Projekt anzukündigen. Die letzte Hauptveröffentlichung des Franchise war Tales of Arise aus dem Jahr 2021, das als „Neuanfang“ für die Serie bezeichnet wurde. Der neueste Titel als Remaster war Tales of Graces f Remastered, das im Januar 2025 für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wurde.