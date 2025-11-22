Mehr Licht, mehr Tiefe, mehr Stil: Die HUAWEI Pura 80 series

Mit der neuen HUAWEI Pura 80 series meldet sich eine Ikone zurück – und zeigt, dass Smartphone-Fotografie längst zur Kunstform geworden ist.

Nach Jahren der Abwesenheit auf dem österreichischen Markt bringt HUAWEI endlich wieder High-End-Smartphones nach Europa – und das mit einer klaren Botschaft: Ästhetik trifft auf technische Meisterschaft.

Design, das spricht

Bereits auf den ersten Blick fällt das neue Design auf: Das HUAWEI Pura 80 Ultra und das HUAWEI Pura 80 Pro tragen das markante Forward Symbol – ein strahlendes Sonnensymbol, inspiriert von edlen Schmuck– und Watch-Details. Der goldene Ring rund um die Kameralinse verleiht dem Ultra-Modell eine unverwechselbare Note – ein Statement, das gleichermaßen Luxus und Präzision ausdrückt. In der Hand fühlt sich das Gerät wie ein Stück moderner Handwerkskunst an – mit harmonischen Linien, fein abgestimmten Materialien und einer Balance zwischen Eleganz und Ergonomie.

Kamera-Performance, die Maßstäbe setzt

Im Herzen der HUAWEI Pura 80 series arbeitet die neueste Ultra Lighting XMAGE Camera – ein System, das Licht in einer neuen Dimension einfängt. Mit einem 1-Zoll-Sensor, variabler Blende und der branchenweit ersten Switchable Dual Telephoto Camera erzeugt das HUAWEI Pura 80 Ultra Bilder, die fast filmisch wirken: dramatische Tiefen, präzise Farben und Details, die selbst bei Nacht gestochen scharf bleiben. Was hier besonders beeindruckt, ist die Farbtreue: Dank 1,5 Millionen multispektraler Kanäle und HUAWEIs eigener XMAGE-Farbwissenschaft entstehen Fotos, die nicht nur brillant, sondern auch realistisch sind – keine überzogene Sättigung, kein künstlicher Look.

AI, die mitdenkt

Die neuen Modelle sind nicht nur optisch brillant, sondern auch intelligent. Mit dem neuen AI Smart Controls Button könnt ihr mit einem Fingertipp personalisierte Shortcuts aktivieren – Kamera, Taschenlampe oder AI Lens – alles konfigurierbar. Dazu sorgt AI Noise Cancellation für glasklare Anrufe, selbst in lauten Umgebungen.

Power trifft Ausdauer

Ein starker 5170 mAh Akku, 100 W HUAWEI SuperCharge und 80 W Wireless SuperCharge liefern Leistung, die mithält. Ob für lange Shooting-Tage, 4K-Videoprojekte oder einfach den Alltag – das HUAWEI Pura 80 Pro und Pura 80 Ultra sind gemacht für Nutzer:innen, die keine Kompromisse eingehen.

Launch-Angebot mit Mehrwert

Zum Marktstart in Österreich bietet der HUAWEI Online Store bis 1. Dezember ein exklusives Bundle: Beim Kauf eines HUAWEI Pura 80 Pro oder HUAWEI Pura 80 Ultra gibt’s vier Geschenke im Wert von über € 400,- – darunter die HUAWEI WATCH GT 5, eine Schutzhülle, ein 100 W-Schnellladegerät und 12 Monate HUAWEI Care+. Für alle unsere Leser:innen gibt es zusätzlich ein besonderes Highlight: Mit dem exklusiven Code A10HWPURA80 (gültig bis 01.12.2025) erhalten Käufer:innen 10 % Extra-Rabatt auf das jeweilige HUAWEI Pura 80-Modell – und zwar zusätzlich zu allen Launch-Geschenken. Damit kostet das HUAWEI Pura 80 Ultra statt € 1.499,- nur € 1.349,10 (inklusive aller vier Gratis-Extras).

Fazit

Mit der HUAWEI Pura 80 Series beweist HUAWEI, dass Smartphone-Fotografie mehr sein kann als Megapixel und Specs – sie ist Ausdruck, Emotion und Designobjekt zugleich. Wer Bilder liebt, die Geschichten erzählen, findet hier mehr als ein Telefon – sondern ein kreatives Werkzeug, das inspiriert.