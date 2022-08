Mehr Kinofeeling mit dem Smart Home-Profi tink

Bereit für Rabatte? tink bietet nun Aktionen auf smarte Produkte im Bereich Open-Air-Kino und Entertainment. Lest mehr!

Unvergessliche Sommermomente mit der Familie, den besten Freund:innen oder in trauter Zweisamkeit: nichts leichter als das, mit einem selbst errichteten Open-Air-Kino des Smart-Home-Profis tink. Mit einer Leinwand oder Projektionsfläche, einem smarten Beamer und dem passenden Soundsystem verleiht man jeder Freifläche den ultimativen Entertainment-Faktor. Stimmungs-Profis sorgen mit smarten Lightstrips von Philips für das ideale Ambiente.

Film ab mit Nebula-Geräten

Der tragbare Nebula Vega-Beamer hat einiges zu bieten. Mit ihm projiziert man Lieblingsfilme und Serien in 120 Zoll auf eine Leinwand. Die 4-Watt Dolby Surround Sound Lautsprecher und die gestochen scharfe Bildqualität sorgen dabei für echtes Kinofeeling. Egal ob im Dunkeln, oder bei Tageslicht, dank der 500 ANIS Lumen erlebt man mit dem Nebula Vega Portable zu jeder Tageszeit eine perfekte Wiedergabe. Der Nebula Vega Beamer ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 709,00 Euro (statt 749,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Die noch kompaktere Beamer-Variante ist der Nebula Capsule II, der sich vor allem für dunkle Lichtstimmung eignet. Der tragbare Beamer passt in jede Tasche und streamt mit einer Batterielaufzeit von 2,5 Stunden selbst Filme in Überlänge problemlos. Connected mit dem Google Assistant lässt sich via Sprachbefehl die Play-Taste drücken. Der Nebula Capsule II Beamer ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 594,90 Euro (statt 649,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Sound by Sonos

Was wäre ein Kino unter Sternen ohne den passenden Sound? Diesen garantieren die smarten Speaker von Sonos – etwa der tragbare WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher Sonos Move. Die automatische Trueplay-Funktion passt den Sound jeder Positionierung des Lautsprechers an und lässt ihn überall gleich klingen. Die lange Akkulaufzeit und die Bluetooth-Funktion ermöglichen den perfekten Klang auch für unterwegs. Integrierte Sprachassistenten machen die Nutzung des robusten und wetterfesten Lautsprechers noch einfacher. Der Sonos Move tragbarer WLAN- & Bluetooth-Lautsprecher mit AirPlay 2 ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 369,95 Euro (statt 399,00 Euro) auf tink.at in Schwarz und Weiß verfügbar.

Bei weniger Gästen im Freiluft-Kino tut es auch die kompakte und günstige Sonos Roam. Der wasserfeste Begleiter ist mit einer Akkulaufzeit von 10 Stunden selbst für die “Herr der Ringe”-Trilogie tauglich. Sollte man jedoch einen “Harry Potter”-Marathon planen, kann der smarte Lautsprecher mit dem drahtlosen Ladegerät kabellos wieder zum Leben erweckt werden. Einfach in der Nähe der magnetischen Halterung lassen und nach nur zwei Stunden ist der Roam bereits zur Hälfte geladen. Der Sonos Roam SL plus gratis Kabelloses Ladegerät ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 179,00 Euro (statt 228,00 Euro) auf tink.at in Schwarz und Weiß verfügbar.

Stets im richtigen Setting

Profi-Gastgeber sorgen auch im Heimkino unter Sternen für die passende Lichtstimmung. Die Philips Hue Outdoor Lightstrips können nicht nur simpel via Netzteil an jedem Ort angebracht werden, sondern bieten auch eine Auswahl von rund 16 Millionen unterschiedlichen Farben. Auch die Bedienung ist kinderleicht: Zum Ein- und Ausschalten nutzt man einfach den Sprachassistenten, Dimmschalter im Haus oder die App. Das Philips Hue LED Outdoor Lightstrip 2m 2er-Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 229,95 Euro (statt 259,98 Euro) auf tink.at verfügbar.