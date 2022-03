Mehr Infos zu Hogwarts Legacy – keine Mikrotransaktionen oder Online-Modi

We've seen this question coming up and want to set the record straight. There are no microtransactions in Hogwarts Legacy.

Zudem sind auf der offiziellen Website noch mehr der häufig gestellten Fragen aufgeführt, etwa ob es einen Online- oder Koop-Modus geben wird. Um euch einen Überblick zu verschaffen, hier eine Zusammenfassung für euch!

Die FAQ von Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy ist ein fesselndes Open-World-Action-Rollenspiel, das in der Welt der Zauberei des 19. Jahrhunderts (also vor den Ereignissen in Harry Potter) spielt und euch in den Mittelpunkt stellt. Spieler:innen können in Hogwarts Legacy zu Beginn ihr Haus auswählen. Weiters dürft ihr eure Hexe oder euren Zauberer so gestalten, wie ihr das wünscht. Ihr könnt euren Charakter zu Beginn des Abenteuers anpassen. Wenn ihr dann im Spiel voranschreitet, werdet ihr außerdem euren eigenen Kampfstil entwickeln. Einige Schüler in Hogwarts werden Freunde werden. Wenn ihr diese Freundschaften pflegt, können diese Schulkameraden Gefährten werden, die euch auf euren Reisen begleiten, ihre Fähigkeiten verbessern und euch ihre Geschichten anvertrauen.

Die Welt der Zauberei ist voller Gefahren, inklusive Kreaturen, die von einer magischen Kraft beeinflusst werden, finstere Hexen und Zauberer und einem möglichen Koboldaufstand. Ein vollständig realisiertes Hogwarts kann erkundet werden, wo ihr den Unterricht besucht und Kerker, Geheimgänge und herausfordernde Rätsel entdecken werdet. Da ihr im fünften Jahr spielen werdet, habt ihr dann schon einiges drauf – ihr könnt dann auch auf Besen reisen und an Besenrennen teilnehmen. Es wird auch Flugstunden geben, damit ihr eure Flugkünste mit dem Besen meistern könnt. Zudem können Spieler:innen in Hogwarts Legacy einige magische Tierwesen zähmen und reiten. Auf dem Stundenplan stehen Fächer wie Zauberkunst, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Kräuterkunde und Zaubertränke.

So viele Inhalte

Zusätzlich zu Unterrichtsstunden und Zaubersprüchen haben Spieler:innen Zugriff auf eine große Sammlung an Verbesserungen, Talenten und Fähigkeiten, die bei ihrem Fortschritt als Hexe oder Zauberer helfen. Sie können in der Welt Herausforderungen meistern, um Erfahrung zu sammeln und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Magische Ausrüstung kann auch verbessert und spezialisiert werden, um offensive oder defensive Attribute im gewählten Spielstil zu erhöhen. Zudem dürft ihr euren ganz eigenen Kampfstil definieren, indem ihr Dutzende an Zaubersprüchen verbindet, um die ultimativen Duellanten zu werden. Dann war da noch der Raum der Wünsche, er ist ein wichtiges Geheimnis von Hogwarts, das euch hilft, eure Fähigkeiten anzupassen und zu verbessern.

Wie eingangs erwähnt wird das Spiel ein Einzelspielererlebnis und hat kein Online- oder Koop-Spiel. Weiters gibt es keine Einkäufe im Spiel oder Mikrotransaktionen. Es wird barrierefreie Funktionen geben, und das Spiel ist tief in den Geschichten der Welt der Zauberei verwurzelt. Hogwarts Legacy führt die Spieler:innen über Hogwarts hinaus an neue und vertraute Orte, darunter der Verbotene Wald und das Dorf Hogsmeade. Werdet zu den Hexen oder Zauberern, die ihr sein möchtet und spielt diesen Titel, wie ihr es wollt! Außerdem müssen Spieler:innen Missionen und Szenarien bewältigen, die schwierige Entscheidungen mit sich bringen und zeigen, wofür die Spieler:innen wirklich stehen. Hogwarts Legacy wird im Winter 2022 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht.