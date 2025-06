Mehr Infos: Red Dead Redemption 2 auf der Nintendo Switch 2

Der Schauspieler hinter John Marston hat Infos für uns, während Gerüchte über eine aktuelle Version von Red Dead Redemption 2 im Internet herumwirbeln.

Red Dead Redemption 2 auf Switch 2?

Rob Wiethoff, der Marston sowohl in Red Dead Redemption als auch in Red Dead Redemption 2 spielte, sagte während eines Livestreams, dass er „interessante Neuigkeiten“ habe und das lässt darauf schließen, dass sie mit dem Red Dead-Franchise zu tun haben. „Ich habe so aufregende Neuigkeiten, dass ich sie jetzt nicht mit dir teilen kann, und sie bringt mich absolut um“, sagte Wiethoff, während er Red Dead Redemption im Stream spielte. „Nicht gleich, aber definitiv vor Freitag, oh mein Gott, die Neuigkeiten, die ich teilen muss, und ich werde nicht der Einzige sein, der sie teilt, ich kann es kaum erwarten, dass ihr seht, was los ist. Ich bin so aufgeregt, ich kann wirklich nicht an etwas anderes denken, vor allem nicht an dieses Spiel, ich kann an nichts anderes denken als an das, was ich euch so sehr sagen möchte.“

Laut einem aktuellen Bericht soll das Spiel für Nintendo Switch 2 erscheinen, was darauf hindeutet, dass Neuigkeiten über das Franchise unmittelbar bevorstehen. Im Gespräch mit The Game Business im vergangenen Monat wurde Take-Two-CEO Strauss Zelnick nach seinen Gedanken zur Switch 2 gefragt, worauf er antwortete, dass der Herausgeber plant, es beim Start mehr zu unterstützen als für eine frühere Nintendo-Plattform. Derzeit plant Take-Two, dieses Jahr Civilization VII, Borderlands 4, WWE2K und NBA 2K für Switch 2 zu veröffentlichen. „Wir fühlen uns wirklich gut dabei. Aber es bleibt immer abzuwarten“, sagte er. „Wir bieten mehr Unterstützung bei der Einführung als je zuvor für eine Nintendo-Plattform. Wir haben vier Titel für Switch 2 angekündigt. Es bleibt abzuwarten, wie es funktioniert, aber ich glaube daran.“